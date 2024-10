Sarri nuovo allenatore: colpo di scena, firma subito

Maurizio Sarri, dopo la fine della sua avventura alla Lazio, è pronto a tornare in campo da allenatore. Si tratta di un autentico colpo di scena ed il tecnico sembra pronto ad accettare questa destinazione. Si tratta di un club che rappresenta una autentica sorpresa per l’ex Napoli e Juventus, tra le altre.

Il tecnico toscano sta scontando ancora una fine dolorosa della sua esperienza in biancoceleste. L’addio, infatti, è stato burrascoso ed è arrivato per delle spaccature che si sono venute a creare all’interno dello spogliatoio, visto che non tutti remavano nella stessa direzione. Quanto fatto, però, non può di certo essere cancellato.

Allo stato attuale delle cose, infatti, Sarri è stato accostato a diverse realtà del calcio italiano e non solo, visto che l’esperienza al Chelsea gli ha dato un appeal anche in ambito internazionale. Adesso, però, dopo tanti rumors relativi al Milan, il toscano è pronto a tornare in panchina e si tratta di un autentico colpo di scena nella sua carriera.

Il toscano torna in panchina: le ultime a riguardo

Le sue idee di gioco sono estremamente spettacolari da vedere ed al contempo efficaci in termini di risultati che porta a casa, dal momento che ha sempre centrato praticamente tutti gli obiettivi fissati dalle società con le quali ha lavorato. Ora, però, archiviata la storia con la Lazio, può tornare in panchina.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport UK, infatti, il nome di Maurizio Sarri è in cima alla lista del West Ham, che sta cercando un nuovo allenatore per invertire la rotta dopo una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Una pista sicuramente suggestiva per lui, che potrebbe allenare una squadra qualitativamente molto forte ma che da anni non riesce a fare il salto di qualità.

Sarri nuovo allenatore: colpo di scena nel suo futuro

Il West Ham, infatti, in estate ha puntato con decisione su Julen Lopetegui, che però fin qui ha deluso le aspettative che il club ed i tifosi avevano posto su di lui.

Per questo motivo, a quanto pare, potrebbe arrivare presto l’esonero. Maurizio Sarri si prepara dunque a scaldare i motori, dal momento che la pista londinese può diventare presto caldissima. Per lui, dopo la parentesi al Chelsea, sarebbe d’altronde un ritorno a Londra, seppur in un altro distretto.