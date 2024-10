Napoli, Conte chiede un acquisto a gennaio: c’è una voragine

Il Napoli continua a guardare verso l’alto, ma Conte non è sempre tranquillo: spunta l’emergenza totale, ecco un nuovo colpo a gennaio

La sua grande esperienza non lo porterà ad esaltarsi minimamente. Conte ha guidato le migliori squadre al mondo cercando di portarle alla vittoria finale affrontando i problemi senza mai tirarsi indietro. Ora è spuntata una nuova emergenza durante la sosta Nazionale: non c’è un dato che non lo fa dormire sogni tranquilli.

Un mese di settembre ricco di successi per la squadra azzurra. Il Napoli è attualmente la capolista della Serie A, ma il percorso è più duro del previsto dopo il decimo posto della passata stagione. Nelle prossime settimane Conte affronterà le big d’Italia: un trittico di gare decisive contro Atalanta, Milan ed Inter. Se riuscirà a collezionare tanti punti, gli azzurri potranno aggiungersi immediatamente alla lotta Scudetto nonostante l’obiettivo sia quello della qualificazione alla prossima Champions League.

Napoli, nuova grana per Conte: spunta l’emergenza

Una nuova voragine per un reparto da sistemare nella prossima sessione invernale di calciomercato. Il ds Manna vuole subito piazzare il colpo: c’è emergenza totale per Conte che dovrà subito pensare a nuove soluzioni in un caso.

Ancora problemi per Antonio Conte che dovrà pensare ad ogni dettaglio per arrivare fino in fondo. Rafa Marin si è seduto ancora in panchina con la Nazionale Under 21 spagnola: per lui 0 minuti collezionati.

In caso di problemi per Rrahmani e Buongiorno, per l’allenatore azzurro sarà emergenza totale in difesa. Nessun sostituto all’altezza della situazione visto anche il ritorno anche alla difesa a quattro: Conte cercherà di non correre rischi e chiederà un nuovo acquisto a gennaio.

Nelle ultime ore è stato accostato agli azzurri anche Bijol dell’Udinese, mentre l’ex Bologna Theate ha svelato che vorrebbe tornare a giocare in Serie A dopo la sfida tra Italia e Belgio. Una voglia immensa di arrivare fino in fondo per Antonio Conte curando ogni minimo particolare.

Spunta il retroscena totale in ottica futura. Conte dovrà sperare di utilizzare i due centrali titolari al meglio della forma. In caso di un loro semplice raffreddore, non avrà un sostituto all’altezza: Marin e Juan Jesus sono stati impiegati soltanto nella sfida di Coppa Italia contro il Palermo. Il centrale brasiliano è stato al centro delle vicende anche per questioni extra-campo che l’hanno visto coinvolto in prima persona.