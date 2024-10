Meret: i tempi si allungano, svelata la nuova data del rientro

In casa Napoli continua ad esserci un problema Meret. I tempi di recupero sembrano allungarsi. Ecco quando rientrerà in campo il portiere

Continua a tenere in apprensione il Napoli Alex Meret. L’estremo difensivo è ai box ormai da quasi un mese per il problema muscolare accusato contro la Juventus. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile rientro a disposizione di Antonio Conte subito dopo la sosta, ma ora le notizie non sono assolutamente positive. Il recupero potrebbe aver subito un piccolo rallentamento e i per questo motivo non è da escludere un rinvio del suo ritorno in campo.

Nelle scorse ore, infatti, si pensava ad una sua partecipazione all’amichevole contro la Juve Stabia, ma alla fine si è deciso di continuare il suo percorso di recupero personalizzato. Una scelta che conferma come l’estremo difensore non ha ancora smaltito definitivamente il problema e ci vorrà forse qualche giorno in più per rivederlo di nuovo tra i pali.

Napoli: Meret preoccupa, i nuovi tempi di recupero

Meret sperava di poter rientrare in campo già subito dopo la sosta, ma in casa Napoli si preferisce proseguire sulla strada della massima precauzione per non dover fare i conti con ricadute o con altri problemi che potrebbero condizionare non poco la sua stagione. Per questo motivo si pensa ad un suo ritorno tra i pali solamente quando sarà al 100%.

Una linea che, stando a quanto riferito da La Repubblica, lo porterà a restare fuori anche contro l’Empoli. Meret ancora non sta benissimo e questo dovrebbe consigliare Antonio Conte a non rischialo sin da subito. L’ipotesi più probabile in questo momento è quella di una mancata convocazione per il match subito dopo la sosta e un rientro in campo per la sfida casalinga con il Lecce. Una settimana in più, quindi, per recuperare meglio e non dover fare i conti con ricadute.

Una scelta fattibile anche per la presenza di un vice come Caprile. L’attuale numero dodici del Napoli si è comportato molto bene da quando è stato chiamato in causa con un gol solo subìto. Numeri che potrebbero spingere Conte a prendersi una settimana in più per far rientrare Meret. La scelta definitiva, comunque, sarà presa solamente ad inizio della prossima settimana quando riprenderanno gli allenamenti per la trasferta in Toscana.