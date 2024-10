Napoli: 15 mln per il nuovo colpo, l’annuncio da Milano

Il Napoli lavora ad un nuovo colpo dalla Serie A. I partenopei potrebbero mettere sul piatto 15 milioni di euro per strappare il sì del club

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. I discorsi sono entrati ormai nel vivo e Manna sta iniziando a ragionare su quali colpi mettere a segno durante la sessione invernale. Come spiegato anche in altre occasioni, le priorità in casa partenopea sono molto chiare: serve un centrale e un esterno destro. Tutti gli altri movimenti sono collegati ad una possibile uscita di qualcuno.

E, secondo quanto scritto dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il Napoli avrebbe individuato un possibile rinforzo. Il giocatore piace molto ai partenopei ed ora si sta ragionando sulla possibilità di acquistarlo durante il calciomercato invernale. Una possibilità da tenere in considerazione anche se le cifre sono molto importanti e non sarà affatto semplice riuscire a mettere tutto nero su bianco.

Calciomercato Napoli, nuovo colpo: arriva dalla Serie A

Il Napoli lavora ad un colpo importante per il prossimo calciomercato. L’obiettivo è quello di alzare la qualità della rosa a disposizione di Antonio Conte e per questo motivo si sta ragionando sui rinforzi da portare alla corte del proprio tecnico. C’è un nome che in queste ultime ore sta stuzzicando molto i partenopei. Niente al momento di certo, ma un’idea che nel giro di poco può trasformarsi in realtà.

Il giocatore che sarebbe finito nel mirino del Napoli è Bijol dell’Udinese. La Rosea scrive come i partenopei starebbero ragionando sulla possibilità di presentare una proposta importante ai partenopei per strapparlo ai bianconeri. Non sarà semplice visto che i friulani chiedono almeno 15 milioni di euro, ma la cessione di Folorunsho potrebbe consentire a Manna di raccogliere quei soldi utili a piazzare un colpo di calciomercato simile durante la sessione invernale.

Naturalmente al momento si tratta di una semplice idea. Non c’è nessuna trattativa in corso e si stanno facendo tutte le valutazioni del caso. Il profilo piace comunque molto ai partenopei e vedremo se il Napoli alla fine riuscirà oppure no a piazzare un colpo di calciomercato molto importante. Ora non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro su questa ipotetica trattativa e su chi alla fine la spunterà.