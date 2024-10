Napoli: affare con il Torino, Simeone la chiave

L’asse Napoli-Torino continua ad essere calda dopo l’affare Buongiorno. Simeone potrebbe essere la chiave per un’altra operazione

L’operazione Buongiorno ha confermato che i rapporti tra Napoli e Torino sono ottimi e i contatti tra le due società proseguono anche in questi giorni. Non è oramai un mistero l’interesse dei granata per Simeone. Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, il club piemontese sarebbe intenzionato a mettere sul piatto 10 milioni di euro per convincere i partenopei a lasciar partire il proprio attaccante.

Ma non è finita qui. Il Napoli potrebbe sfruttare questa situazione di calciomercato per chiudere un ulteriore colpo. Non è detto che sia una operazione da mettere nero su bianco direttamente a gennaio, ma l’idea sarebbe comunque quella di mettere le basi per poi magari in estate trovare l’intesa definitiva. Una ipotesi da tenere in considerazione visto anche l’importanza che il calciatore ha l’apprezzamento di Antonio Conte oltre naturalmente che quello della società e di ADL.

Napoli: contatti con il Torino, non solo Simeone

Il Torino spinge per definire l’operazione Simeone. L’infortunio di Zapata costringe i granata a trovare una nuova punta e il nome in cima alla lista è proprio quello dell’argentino. Il poco spazio trovato con il Napoli in questa prima parte di stagione semplifica la fattibilità dell’operazione, ma naturalmente c’è bisogno di attendere ancora un po’ per avere un quadro più chiaro.

Non è da escludere che nei contatti tra Torino e Napoli si possa parlare anche di Samuele Ricci. Il centrocampista piace molto a Conte e i partenopei lo stanno valutando per la prossima stagione. L’interesse delle inglesi mettono a rischio questa operazione di calciomercato e quindi Manna potrebbe anche decidere di avere una sorta di prelazione in vista dell’estate. Al momento è solamente una idea visto che non c’è nulla di certo, ma resta comunque un qualcosa da seguire con attenzione anche per il futuro.

Nelle prossime settimane i contatti tra Torino e Napoli sono destinati ad intensificarsi per l’affare Simeone. Una operazione di calciomercato che potrebbe vedere magari l’inserimento nel discorso di Ricci anche in ottica di giugno. Al momento la certezza è rappresentata dal fatto che il Napoli è molto attivo e sta lavorando duramente per cercare di rinforzare la squadra a disposizione di Antonio Conte. Un compito non semplice, ma necessario per poter competere fino alla fine.