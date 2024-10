Napoli: blitz di Manna, firma ad un passo

Il Napoli è ad un passo da piazzare il primo colpo durante il calciomercato invernale. Incontro con l’entourage e firma davvero vicina

È un Napoli che lavora quotidianamente per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Le priorità sono state individuate da tempo e Manna ha già intrapreso i contatti per portare a termine le operazioni. Proprio nelle ultime ore, secondo quanto riferito da Rudy Galletti su Team Talk, i partenopei avrebbero intensificato il pressing su un obiettivo. La concorrenza è molto folta e per questo motivo si sarebbe deciso di alzare il pressing.

Il Napoli avrebbe in programma un incontro con l’entourage del giocatore per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Un passaggio sicuramente molto decisivo per la tanto attesa fumata bianca. I partenopei lavorano a questo colpo di assoluto livello e Manna spera di poter chiudere in breve tempo e anticipare una concorrenza che, almeno in questo momento, si preannuncia folta e agguerrita.

Napoli: primo colpo, Manna prepara il blitz

La dirigenza partenopea ha le idee chiare su come muoversi almeno in questa prima fase della sessione. L’obiettivo è quello, come successo in estate, di soddisfare le richieste del tecnico. Le priorità individuate da Conte sono un difensore e un esterno destro e proprio sul secondo ruolo ci sono delle novità molto importanti in chiave Napoli. Il colpo è ormai prossimo ad essere chiuso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire cifre e prezzo.

Stando a quanto riferito da Rudy Galletti, in questa sosta il Napoli incontrerà l’entourage di Dedic per capire la fattibilità di questa operazione di calciomercato. Da parte del Salisburgo l’apertura a privarsi del proprio giocatore durante la sessione invernale c’è, ma allo stesso tempo il club austriaco potrebbe chiedere tra i 15 e i 20 milioni per lasciarlo partire. Il giornalista su Team Talk parla di 28, ma alla fine la cifra potrebbe essere leggermente più bassa.

È un giocatore che interessa da tempo al Napoli ed ora i partenopei potrebbero rompere gli indugi considerata anche la folta concorrenza. Su Dedic, infatti, ci sarebbe l’interesse anche di Manchester United e Brighton, due squadre che hanno le potenzialità economiche per accontentare le richieste del Salisburgo. Quindi Manna ha deciso di muoversi in anticipo nella speranza di poter arrivare alla fumata bianca nel giro di davvero poco tempo.