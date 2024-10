Osimhen in Serie A: Juve e Milan beffate, intreccio con il PSG

Il futuro di Osimhen continua a tenere banco. Si parla molto di una sua permanenza in Serie A e c’è un possibile intreccio con il PSG

Nonostante l’infortunio muscolare lo sta tenendo fuori dal campo, Osimhen continua a far parlare. In questo caso naturalmente non sono le prestazioni, ma il suo futuro. Si parla tanto di una possibile permanenza al Galatasaray. La volontà del giocatore, però, è un’altra e tutto potrebbe sbloccarsi durante il calciomercato estivo.

Si tratta al momento di una semplice idea, ma presto potrebbe nascere un intreccio di calciomercato molto interessante con il PSG. I parigini, infatti, potrebbero prelevare un giocatore dalla Serie A e con quei soldi il club bussare alla porta del Napoli per acquistare Osimhen. Naturalmente la strada è lunga e può succedere di tutto. Ma si tratta di una ipotesi da tenere in considerazione visto anche la volontà da parte del nigeriano di giocare con continuità.

Calciomercato: Osimhen in Serie A, colpo a sorpresa

Per il momento il futuro di Osimhen è naturalmente tutto da scrivere. Il giocatore ad oggi pensa solamente a fare molto bene con il Galatasaray e solamente al termine della stagione si valuterà meglio cosa fare. L’ipotesi di una permanenza in Turchia non è da escludere a priori, ma resta la sua volontà di andare a disputare un campionato di livello in una big ed ecco che si potrebbe aprire una porta a sorpresa.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, il PSG starebbe ragionando sulla possibilità di acquistare Thuram dall’Inter nel prossimo calciomercato estivo. Servono almeno 100 milioni per strappare il francese ai nerazzurri e con quella cifra Marotta potrebbe bussare alla porta del Napoli e prendere Osimhen. Una ipotesi da non scartare a priori considerando anche il fatto che il nigeriano non ha mai chiuso le porte ad una sua permanenza in Serie A.

Naturalmente la strada è lunga fino a giugno e le cose possono cambiare. A partire dal fatto che l’Inter non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio giocatore. Ma davanti ad una proposta di calciomercato di 100 milioni tutti traballerebbero e naturalmente poi i nerazzurri dovranno andare a trovare un sostituto di qualità. Ed ecco che il nome di Osimhen diventerebbe una ipotesi da tenere in considerazione. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.