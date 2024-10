Napoli: colpo in Serie A, si chiude ad una condizione

Il Napoli ragiona su un possibile colpo in Serie A. L’operazione potrebbe essere chiusa già a gennaio, ma ad una sola condizione

Mancano due mesi e mezzo all’apertura del calciomercato invernale e le squadre iniziano a pensa come muoversi per rinforzare la squadra. In casa Napoli si hanno le idee molto chiare. Le priorità sono rappresentate da un difensore centrale e un esterno destro. Ma i movimenti potrebbero non essere finiti assolutamente qui. Molto dipenderà anche dalle uscite. Se ci saranno delle cessioni importanti, Manna sarà costretto a prendere dei sostituti.

E uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Il club proprietario cartellino non chiude le porte ad un trasferimento durante il calciomercato invernale. Ma per la fumata bianca bisognerà soddisfare una condizione in particolare. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire come si evolverà la situazione e se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: colpo dal Parma, i dettagli

Il Napoli ragiona sulla possibilità di trovare i giusti rinforzi per Antonio Conte. In questo momento Manna è concentrato principalmente sul difensore centrale e sull’esterno destro. Ma attenzione alla questione attaccante. Il pressing del Torino su Simeone è sempre più costante e non è da escludere una sua cessione. In quel caso i partenopei dovranno assolutamente andare a prendere una nuova punta e il nome in pole position è quello di Bonny.

Intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24, Alberto Rugolotto, giornalista di Parma TV, non chiude la porta ad una partenza di Bonny durante il calciomercato invernale. Ma il suo addio potrà arrivare solo con una offerta irrinunciabile e questo rende molto complicato il trasferimento alla corte di Conte. Non è da escludere che un tentativo i partenopei lo possano fare a prescindere anche se non sarà assolutamente semplice arrivare alla fumata bianca.

Il Napoli, comunque, non lo molla e potrebbe decidere di puntare ad una soluzione ponte per il calciomercato invernale per poi aspettare giugno e fare una proposta importante al Parma. Naturalmente fino a gennaio può succedere di tutto e non possiamo escludere neanche una permanenza di Simeone. Ma Bonny rappresenta un nome che piace molto a Manna e a Conte per il ruolo di vice Lukaku e nel giro di poco tempo si proverà ad arrivare alla fumata bianca.