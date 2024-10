Napoli: nuovo allarme Meret, cosa sta succedendo

In casa Napoli continua ad esserci un allarme Meret. Il portiere dovrebbe rientrare subito dopo la sosta, ma ora spunta un nuovo problema

Sono giorni decisivi per quanto riguarda Alex Meret. Il portiere è ai box ormai da quasi un mese per il problema muscolare avvertito contro la Juventus. Al suo posto ha giocato Caprile senza farlo rimpiangere. Ma in molti si chiedono quando l’estremo difensore friulano potrà rientrare a disposizione di Antonio Conte e riprendere il posto in porta. La sosta potrebbe consentire di recuperarlo già per la trasferta di Empoli, ma in casa partenopea si preferisce mantenere la massima precauzione.

C’è, infatti, un piccolo campanello di allarme per quanto riguarda Meret. Il rischio di una ricaduta è possibile e assolutamente dietro l’angolo. Per questo motivo da parte del Napoli non c’è nessuna intenzione di accelerare sulla tabella di marcia. Si proverà comunque ad averlo tra i convocati per la trasferta di Empoli, ma la parola d’ordine resta sempre una per quanto riguarda gli infortuni muscolari: massima precauzione.

Napoli: infortunio Meret, come sta il portiere

Meret scalpita per rientrare titolare e in molti si immaginavano di vederlo dal 1′ già nell’amichevole giocata a porte chiuse con la Juve Stabia. Purtroppo, però, non è stato così. Come evidenziato da CalcioNapoli24, ha svolto ancora una volta un lavoro personalizzato e individuale. Una scelta che fa parte di quella linea di precauzione che vi abbiamo detto in precedenza. Significa che l’estremo difensore non ha smaltito definitivamente il problema e ci vorrà ancora qualche giorno prima di vederlo in gruppo.

Infatti, come sottolineato da Sky Sport, Meret non sta benissimo e non lo si vuole rischiare. Una condizione che potrebbe portarlo magari ad essere convocato per Empoli, ma non a scendere in campo. Naturalmente il tempo fino alla partita c’è e per questo motivo Conte preferisce aspettare ancora qualche giorno prima di sciogliere tutti i dubbi.

La speranza è quella di vederlo in campo il prima possibile, ma crescono le possibilità di dover aspettare il Lecce per ritornare titolare. Molto dipenderà da come inizierà la prossima settimana. La volontà da parte di tutti è comunque quella di non prendersi dei rischi inutili e aspettare che possa recuperare al 100% prima di ridargli il ruolo del numero uno. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte di Conte.