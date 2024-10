Napoli: infortunio e lungo stop, si opera

Brutte notizie dall’infermeria. L’infortunio lo costringe ad un lungo stop e ad un intervento chirurgico. Ecco quali sono i tempi di recupero

La sosta è sempre quel periodo utile a recuperare i giocatori dagli acciacchi fisici, ma per uno il problema è più grave del previsto tanto che si è dovuto intervenire chirurgicamente. Una tegola importante per il tecnico, che ora dovrà fare a meno di lui per diverso tempo.

Nei prossimi giorni capiremo con maggiore certezza i tempi di recupero, ma solitamente in questi casi non ci vogliono meno di due o tre mesi. Il 2024, quindi, per lui può considerarsi praticamente chiuso e la speranza del club e del tecnico è che possa rientrare già a gennaio. Ma su questo si avrà un quadro chiaro solamente nel giro di qualche tempo per diversi motivi.

Serie A: tegola per il tecnico, lungo infortunio

Gli infortuni in questo periodo della stagione rappresentano sicuramente una tegola importante per il club. Siamo entrati nella fase centrale del girone di andata e per molti tecnici è vietato sbagliare. Avere una rosa a disposizione consente sicuramente di guardare con maggiore fiducia al futuro e quindi la speranza di tutti è quella di non avere particolari intoppi. Per questo allenatore non è così e a questo punto è chiamato a trovare una soluzione differente per sopperire all’assenza.

Secondo quanto riferito dal Lecce, Kevin Bonifazi è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di meniscopatia mediale e laterale del ginocchio destro dopo l’infortunio in allenamento dello scorso 19 settembre. Per il 2024 potrebbe essere terminato qui e non è escluso che possa saltare anche la prima parte del prossimo anno. Una cosa è certa: non sarà in campo contro il Napoli il prossimo 26 settembre. Una assenza pesante per Gotti considerato anche il fatto che il tecnico si sta giocando la panchina. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio i tempi di recupero.

L’assenza di Bonifazi porterà Gotti a dover prendere delle scelte diverse per quanto riguarda il reparto difensivo. La speranza è che queste possano finalmente portare i risultati sperati e guardare con fiducia al futuro. Di certo quanto successo non è una buona notizia e a questo punto non ci resta che aspettare il campo per capire quando peserà l’infortunio dell’ex Bologna.