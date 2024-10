Napoli, primo colpo per gennaio: ecco l’attaccante irlandese

Il Napoli è al lavoro in vista del mercato di gennaio ed in tal senso arriva una notizia che spiazza tutti e che sorprende. I partenopei hanno individuato il nuovo attaccante che arriva direttamente dall’Irlanda ed è un profilo di estremo interesse. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono sicuramente tra le compagini che maggiormente si sono date da fare in estate. La squadra, infatti, andava rivoluzionato ed il lavoro che ha fatto il direttore sportivo Giovanni Manna, reso possibile grazie allo sforzo della proprietà, è andato proprio in questa direzione.

La sensazione, però, è che il tutto sia ancora ad una fase iniziale e molto ancora, nel futuro prossimo, sarà cambiato. In tal senso, oltre alla difesa ed al centrocampo, anche la linea offensiva sarà oggetto di cambiamenti significativi. In tal senso, il Napoli è pronto adesso ad affondare il colpo per un nuovo attaccante che arriva dall’Irlanda e che è un profilo molto interessante.

Gli azzurri lavorano al nuovo colpo in attacco

I partenopei in avanti hanno aperto le braccia a Romelu Lukaku, nonostante il caso di Victor Osimhen sia ancora lì, tutto da risolvere. Allo stesso tempo, però, ci sono diverse situazioni spinose che vanno risolte. Dal futuro di Kvaratskhelia fino a quello di Raspadori e di Simeone. Per questo Manna non smette di guardarsi attorno.

In tal senso, arrivano notizie non di poco conto. Stando a quanto raccontato dal giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur sul proprio account X, il Napoli ha messo seriamente gli occhi su Troy Parrott, bomber irlandese attualmente in forza all’AZ Alkmaar, club di alto livello dell’Eredivisie olandese.

Napoli, nuovo bomber irlandese: le ultime notizie a riguardo

Classe 2002, il centravanti si è messo in mostra in questo avvio di Eredivisie guadagnandosi prima la maglia da titolare e poi segnando con una continuità davvero impressionante. Di altissimo profilo, sia per l’immediato che in prospettiva futura.

Parrott in stagione ha messo a segno 6 gol in 10 partite tra Eredivisie ed Europa League, a conferma del fatto che abbia delle ottime doti realizzative nonostante sia molto giovane ed un po’ grezzo, da definire. Su Parrott, oltre al Napoli, ci sono anche club di Premier League, a quanto pare. La concorrenza, dunque, è da valutare.