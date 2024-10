Napoli, incontro a Milano: il ds Manna chiude l’affare

Un momento decisivo per chiudere l’ennesimo affare in casa Napoli. Appuntamento a Milano: spunta il colpo del ds Manna

Saranno ore intense per pensare prima al big match contro il Milan, ma il ds Manna si è subito messo in moto per mettere a segno nuovi colpi entusiasmanti. Spunta il retroscena per il nuovo affare a sorpresa: ci sarà un incontro imminente proprio a Milano.

Un momento decisivo per arrivare alla chiusura dell’affare. Il direttore sportivo del Napoli continua a collaborare con Conte e il presidente De Laurentiis: nel mirino già ci sono nuovi innesti di qualità in ottica futura. Gennaio è ormai alle porte per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro: ora spunta il nuovo incontro immediato a poche ore dalla sfida contro il Milan.

Napoli, chiusura immediata: l’affare per Conte

Una voglia immensa di riportare il Napoli in alto per la gioia dei tifosi azzurri. L’inizio stagionale è stato incredibile consolidando il primato in classifica, ma non è finita qui. Il ds Manna incontrerà il suo agente nelle prossime ore a Milano: ecco tutta la verità in ottica futura.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, è in programma un appuntamento tra il direttore sportivo del Napoli Manna e l’agente di Kvara, Jugeli, che sarà presente a Milano per assistere a San Siro alla sfida contro i rossoneri. Un incontro imminente per trovare così l’accordo definitivo per il rinnovo del talento georgiano.

Anche Conte è intervenuto sull’argomento nelle ultime ore: l’ha voluto a tutti i costi con sè e la speranza della sua permanenza cresce sempre di più. L’allenatore azzurro cercherà di essere protagonista a San Siro per superare l’ostacolo chiamato Milan. L’obiettivo del Napoli è quello di blindare il talento georgiano per altre stagioni: sulle sue tracce ci sarebbero le big della Premier League pronte a fare follie per lui.

Il classe 2001 del Napoli potrebbe così firmare il suo rinnovo contrattuale nelle prossime settimane facendo esultare di gioia i tifosi azzurri. Un retroscena di calciomercato proprio a poche ore dalla sfida contro il Milan. Il ds Manna ha intenzione anche di incontrare l’agente di Alex Meret per risolvere definitivamente anche l’intreccio con il portiere friulano.

Il lavoro del direttore sportivo non finisce mai per risolvere tutti i problemi contrattuali: il presidente De Laurentiis ha già dato l’ok per trattare con l’entourage dei due calciatori azzurri.