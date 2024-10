Cambia la classifica, due punti di penalizzazione

Arrivano nuove penalizzazioni ai club italiani: non finiscono i problemi a livello dirigenziale. Ecco l’annuncio decisivo, subito la sanzione

Dopo diversi mesi è arrivata la penalizzazione di due punti di classifica che sarà ufficiale a partire dalle prossime ore. C’è tanto fermento per conoscere nel dettaglio il comunicato ufficiale della FIGC:

Altri punti di penalizzazione in Italia a causa di problemi a livello finanziario. Due punti in meno in classifica con la situazione che dovrà essere risolta immediatamente: ecco finalmente la verità per la regolarità del campionato in corso. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio della Figc: tutto è dipeso dai mancati versamenti delle ritenute Irpef. Il comunicato stampa della FIGC ancora non è stato diffuso: l’udienza del Tribunale federale nazionale è avvenuta nella mattinata del 29 ottobre.

Italia, inflitta la sanzione: arriva la penalizzazione

L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma pochi minuti fa è arrivata l’indiscrezione sui social da parte del giornalista. Scopriamo subito il retroscena da incubo per il club italiano: cosa succederà ora?

Pochi minuti è arrivata l’ufficialità dal giornalista Nicola Binda. Due punti di penalizzazione in classifica alla Ternana: la società umbra era stata deferita per il mancato versamento delle ritenute Irpef, relative alle mensilità di maggio e giugno 2024. Una batosta per le Fere guidata da Ignazio Abate: la Ternana si trova attualmente al secondo posto in classifica a quota 22 punti a 4 lunghezze dal Pescara capolista.

Un inizio stagionale importante per l’ex allenatore della Primavera del Milan che ha optato per la sua prima esperienza in Prima squadra. Tanti punti collezionati nelle prime giornate del campionato di Serie C: spunta il retroscena da incubo. A distanza di anni continuano i problemi per i club italiani che non riescono a rispettare le regole sui pagamenti. Inoltre, bisognerà capire se saranno presi subito provvedimenti nei confronti dell’ex proprietario e presidente Nicola Guida.

I tifosi della Ternana sono in attesa del comunicato ufficiale che dovrebbe arrivare nelle prossime ore: Abate cercherà di pensare esclusivamente alle dinamiche di campo.

Una voglia immensa di puntare alla promozione diretta in Serie B: il nuovo progetto è entusiasmante con l’ex calciatore di Milan e Napoli che non ha intenzione di pensare a dinamiche extra-campo. Ormai ci siamo per conoscere la nuova classifica di Serie C in attesa dei due punti di penalizzazione. La Ternana non intende perdere ulteriore terreno.