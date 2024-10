Napoli, scambio con Simeone: affare per Conte

Il ds Manna è al lavoro a Milano per chiudere nuovi affari. In attesa dei rinnovi di Kvara e Meret, spunta l’intreccio da urlo con Simeone

Una voglia immensa di scendere in campo con maggiore continuità. El Cholito Simeone non ha preso parte alla sfida contro il Lecce: l’attaccante argentino dovrà prendere così la miglior decisione in ottica futura. Spunta il nuovo scambio in Serie A: l’argentino è la chiave giusta per un nuovo colpo di calciomercato.

Proprio a San Siro Simeone è stato decisivo nell’anno dello Scudetto: il colpo di testa dell’argentino fu decisivo per sognare in grande. Senza Osimhen Spalletti optò per Raspadori nel primo tempo per poi fare subito entrare lo stesso attaccante sudamericano: una rete decisiva così quella siglata contro la Roma al Maradona. Simeone ha segnato gol pesanti anche in Champions League nel giorno del suo debutto contro il Liverpool: scopriamo la sua decisione in vista del futuro.

Napoli, Simeone è la chiave per il colpo di Conte

Un nuovo intreccio da urlo per l’attaccante argentino accostato nelle ultime settimane a diversi club italiani. Spunta tutta la verità sul suo futuro: c’è un nuovo retroscena sul futuro.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino potrebbe tornare alla carica per El Cholito Simeone. L’attaccante argentino è pronto ad essere protagonista in Serie A come sostituto di Duvan Zapata. Conte non se ne vuole privare a gennaio, ma la dirigenza partenopea potrebbe pensare così all’intreccio di calciomercato con il centrocampista della Nazionale Samuele Ricci.

Vanoli ha lanciato così il giovane attaccante svedese Njie, che ha ripagato la fiducia del proprio allenatore con il gol vittoria. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere la decisione di Simeone: spunta il retroscena da urlo. Un momento decisivo per il nuovo intreccio di calciomercato. Simeone è la chiave per un nuovo colpo a centrocampo: Ricci è diventato ormai grande ed è pronto per il definitivo salto di qualità.

Il centrocampista granata e della Nazionale italiana è perfetto per il post Lobotka: il centrocampista slovacco è molto ambito dalle big d’Europa tra cui il Barcellona. In estate potrebbe esserci anche l’addio: Conte potrebbe dare già l’ok per l’operazione in vista del futuro. Ecco tutta la verità per un nuovo affare sensazionale in vista del futuro, il Napoli è sempre molto attento ai giovani italiani.