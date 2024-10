Napoli: Conte ha un timore, la richiesta ai giocatori

La vittoria contro il Milan ha permesso ad Antonio Conte e al Napoli di mandare un chiaro messaggio al campionato. Ma c’è un timore per il tecnico

È un Napoli che sta dimostrando di essere una squadra importante e con la volontà di provare a regalarsi dei trionfi importanti in questa stagione. Ma, nonostante questo, Antonio Conte preferisce mantenere i piedi per terra e non esaltarsi troppo. La consapevolezza da parte del tecnico leccese è che la strada per arrivare al traguardo è ancora lunga e quindi le difficoltà possono essere dietro l’angolo.

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, c’è una cosa che il tecnico non vuole continuare a sentire e lo ha chiesto in modo molto chiaro ai suoi calciatori. Conte sta cercando di far mantenere molto alta l’attenzione e non cadere in quei tranelli che rischiano di portare il Napoli a cadere in modo improvviso. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si comporteranno i partenopei e quali saranno le scelte da parte del tecnico.

Napoli: Conte ha una paura, i dettagli

Il Napoli vince e convince, ma Antonio Conte in questo momento preferisce non esaltarsi. La volontà del tecnico è quella di non abbassare l’attenzione perché i pericoli sono sempre dietro l’angolo e lo abbiamo visto anche contro il Milan. Per questo motivo l’obiettivo del leccese è quello di rimanere con i piedi per terra per non incappare magari in qualche scivolata che potrebbe costare molto caso.

Stando al quotidiano italiano, Antonio Conte non vuole sentire parlare di fuga. C’è la consapevolezza che il campionato è lungo e basta una scivolata per cercare di riaprire il discorso. Il Napoli deve continuare il percorso iniziato ormai qualche settimana fa e l’obiettivo è quello di alzare magari la qualità del gioco per portare a casa sempre i tre punti e guardare con maggiore fiducia anche al futuro.

Per il momento il Napoli si gode la vetta della classifica e si prepara ad affrontare due sfide molto delicate contro Atalanta e Inter. Forse i primi veri test per capire fin dove si può puntare. Naturalmente la strada è ancora molto lunga e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se questa squadra è davvero da Scudetto oppure no.