Napoli, intreccio con il Milan: scippo ADL

Un nuovo colpo intrecciato tra Napoli e Milan: spunta il retroscena da urlo in vista della prossima stagione. ADL a mani vuote, la verità

Un momento decisivo per chiudere un nuovo rinforzo a centrocampo. Il Napoli ha già le idee chiare in vista della prossima stagione: l’inizio stagionale di Antonio Conte è avvincente sulla panchina degli azzurri. La dirigenza partenopea vuole continuare ad essere protagonista anche sul fronte mercato.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte già a partire da gennaio. Dorgu è ormai nel mirino già da tempo: il terzino danese del Lecce è pronto a vestire la maglia azzurra, ma non è l’unico. Spunta il retroscena da urlo con il Milan: Ibrahimovic e Moncada vogliono scippare il colpo al presidente De Laurentiis.

Napoli, colpo decisivo: il retroscena con il Milan

Un nuovo dettaglio da conoscere fino in fondo per il colpo intrecciato tra Napoli e Milan. Il ds Manna ha già avuto contatti diretti con il nuovo innesto di qualità: spuntano anche i rossoneri con l’annuncio dalla Spagna.

Come svelato dal portale fichajes.net, il centrocampista del Torino, Samuele Ricci, è l’alternativa perfetta a centrocampo. Ormai non è più una scommessa il classe 2001 per il club rossonero il Milan. Difficilmente andrà via a gennaio, ma la trattativa potrebbe essere imbastita per giugno.

Anche il Napoli è sulle tracce del giocatore granata ormai da mesi: Ricci è stato accostato al club di De Laurentiis già ai tempi dell’Empoli. Una crescita esponenziale per lui fino ad arrivare in Nazionale maggiore con il Ct Spalletti che l’ha schierato anche titolare contro la Francia.

Nel corso della sua giovane carriera Ricci ha occupato diverse posizioni a centrocampo: un giocatore totale che si sta specializzando in cabina di regia. Inoltre, possiede anche una notevole forza fisica riuscendo a tenere botta anche contro gli attaccanti avversari. Samuele Ricci è ormai pronto per il salto di qualità in una big d’Italia: Milan e Napoli continuano a monitorare il colpo ad effetto.

Conte ha già dato l’ok per il suo colpo in ottica futura, ma va superata la concorrenza del Milan che vorrebbe subito rinforzare il centrocampo di Fonseca con rinforzi di qualità e quantità. L’allenatore portoghese ha l’urgenza di cambiare subito rotta pensando anche ad aiuti dal calciomercato.