Napoli, terribile notizia per Lobotka: la data di rientro

Pochi minuti fa è arrivata una nuova brutta notizia per Conte. Spunta la nuova data di rientro, ecco la verità su Lobotka: quando torna in campo

Saranno giorni intensi in casa azzurra dopo l’entusiasmante vittoria contro il Milan a San Siro. Gli azzurri vogliono continuare a consolidare il primato: Conte cercherà di recuperare il prima possibile anche Stanislav Lobotka, ma pochi minuti fa la nuova terribile notizia per gli azzurri.

Stanislav Lobotka è alle prese con un lungo infortunio muscolare. Il centrocampista slovacco ha saltato anche la super sfida di San Siro contro il Milan, ma Conte ha trovato Gilmour protagonista assoluto in mediana contro i rossoneri. Ora è arrivata una terribile notizia per il Napoli: ecco quando Lobotka tornerà in campo. L’allenatore azzurro è infuriato per la gestione del giocatore, ma finalmente può attingere dalla panchina.

Napoli, la verità su Lobotka: spunta la nuova data

Un momento già decisivo della stagione per coinvolgere tutti i calciatori a sua disposizione. Il Napoli è pronto a sognare in grande, ma è arrivata la terribile notizia per Stanislav Lobotka. Lo slovacco è fuori da settimane per risolvere il problema muscolare: ecco l’ultim’ora.

Una vittoria voluta a tutti i costi con il Napoli che viaggia spedito in classifica. Una nuova stagione iniziata con i fiocchi per la squadra azzurra, ma al Maradona arriverà l’Atalanta che ha sempre dato filo da torcere agli azzurri. Spunta il retroscena sulle condizioni di Lobotka: ecco quando tornerà in campo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Lobotka potrebbe saltare anche la sfida contro l’Atalanta in programma domenica 3 novembre alle 12.30 al Maradona. Il centrocampista scozzese Gilmour è pronto a scendere in campo ancora da titolare: una mossa importante di calciomercato del ds Manna negli ultimi giorni di agosto.

Conte ha in mente di schierare lo stesso undici visto a San Siro contro il Milan. Spazio a Lukaku dal primo minuto con l’attaccante belga che ha intenzione di essere decisivo nei prossimi big match di campionato. Un momento decisivo per conoscere così la prossima data: sicuramente sarà in campo a San Siro contro l’Inter per affrontare i nerazzurri impegnati nell’ostica trasferta del Castellani.

Il Napoli punterà così ancora in alto per ritornare in Champions League dalla porta principale: la stagione sta entrando nel vivo e Conte vuole farsi trovare pronto come ha sempre dimostrato in carriera.