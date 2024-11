Napoli: incontro e firma, stanno prendendo Osimhen

Victor Osimhen è sempre più vicino a trasferirsi a titolo definitivo. Il Napoli è pronto ad incontrare il club per chiudere l’accordo

È un Napoli molto attivo sia in entrata che in uscita. Manna sta cercando di dare dei rinforzi importanti ad Antonio Conte e una mano importante dovrebbe arrivare da Victor Osimhen. Stando alle ultime indiscrezioni, nei prossimi giorni il direttore sportivo degli azzurri potrebbe incontrare un club per chiudere una operazione non facile. La volontà da parte della squadra, comunque, è quella di chiudere la trattativa per riuscire ad anticipare la concorrenza e portarlo nella propria rosa.

L’obiettivo è quello di chiudere l’operazione già durante il calciomercato invernale. Da parte del Napoli nessuna chiusura, ma i partenopei si attendono quei 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria in estate. Un passaggio cruciale per avere il via libera a questa trattativa e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: addio Osimhen, ecco con chi firma

Victor Osimhen in Turchia sta ritornando ai suoi livelli e le prestazioni stanno portando l’attenzione su di lui da parte di diversi club. Uno sarebbe pronto a rompere gli indugi e mettere sul piatto una proposta già nelle prossime ore per convincere il Napoli a lasciar partire il giocatore da subito e non aspettare la prossima estate.

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Turchia, il Galatasaray sta lavorando per riscattare Osimhen già durante il calciomercato invernale. Il club turco starebbe lavorando con alcune aziende per raggiungere i 75 milioni di euro da mettere sul piatto per ottenere il via libera del Napoli. E presto i giallorossi dovrebbero invitare Manna a Istanbul per iniziare ad entrare nel vivo nella trattativa. Una operazione non semplice da portare a termine anche per la volontà del giocatore, ma se ci sarà una apertura da parte del nigerino allora la situazione è destinata a cambiare.

Il Galatasaray ha intenzione di puntare forte su Osimhen per fare un regalo importante ai tifosi e alzare gli obiettivi. I turchi sono al lavoro per chiudere l’operazione già durante il calciomercato invernale. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire se alla fine si farà oppure no. Di certo la volontà dei turchi è molto chiara, ora la palla passa in mano al Napoli e allo stesso calciatore.