Tegola Napoli: ancora un problema per Lobotka

In casa Napoli continua a tenere banco la situazione Lobotka. Per lo slovacco spunta un nuovo problema: ecco cosa sta succedendo

Sono giorni decisi per l’infortunio di Lobotka. Il centrocampista è ormai out da diverse settimane a causa del problema muscolare avuto in nazionale. In un primo momento si era parlato di un guaio meno grave del previsto, ma con il passare dei giorni a Castel Volturno hanno capito che si trattava di un qualcosa non di poco conto e per questo motivo si è deciso di non rischiare praticamente nulla e farlo rientrare a disposizione una volta smaltito il problema.

L’edizione odierna de Il Mattino fa il punto sulle condizioni di Lobotka e per Conte non arrivano sicuramente delle buone notizie. Il tecnico leccese e il Napoli rischiano di perdere ancora una volta il centrocampista. Una brutta notizia considerata l’importanza dello slovacco per i partenopei. Naturalmente per il momento non si hanno certezze e si aspetterà i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Napoli: infortunio Lobotka, le ultime

Per Lobotka siamo entrati nella fase decisiva del recupero. Secondo quanto riferito da Il Mattino, il centrocampista slovacco spera di poter rientrare il prima possibile a disposizione del tecnico. Ma per Antonio Conte non arrivano delle buone notizie e il rischio è quello di perdere ancora una volta il giocatore.

Stando alle ultime indiscrezioni, Lobotka dovrebbe rientrare a disposizione contro l’Inter. Nell’allenamento odierno Conte quasi certamente lo avrà in gruppo e questo rappresenta una buona notizia per il tecnico dei partenopei. L’obiettivo è quello di recuperarlo per schierarlo titolare a Milano. Ma questo potrebbe aprire anche ad una convocazione da parte della Slovacchia e la partenza per i match della nazionale non è una buona notizia per l’allenatore salentino. La sosta poteva consentire di smaltire in modo definitivo l’infortunio. Calzona, però, non ha nessuna intenzione di privarsi del proprio regista ed ora non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro chiaro.

Per il momento la priorità da parte di Conte è quella di recuperare Lobotka dall’infortunio per schierarlo dal 1′ contro l’Inter. Poi naturalmente si spera di averlo a disposizione durante la sosta per farlo rientrare a disposizione. Ma la Slovacchia non ha nessuna intenzione di lasciare il giocatore a Napoli e per questo motivo si prospettano giorni di tensione a Castel Volturno.