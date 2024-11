Napoli, spunta il piano B: le tre mosse di Conte

Una nuova rivoluzione in casa Napoli per Antonio Conte: ha già deciso le prossime tre mosse. Cercherà di superare l’ostacolo chiamato Inter

Dopo la pesante sconfitta al Maradona contro l’Atalanta, è tempo di recuperare energie in casa Napoli. Conte tornerà subito a martellare a Castel Volturno per cercare di chiudere al primo posto prima della nuova sosta Nazionale. Ecco le prossime tre mosse per superare la sua ex squadra, l’Inter, dove ha vinto anche uno Scudetto.

Saranno giorni decisivi in casa azzurra per riuscire ad ingabbiare Lautaro e compagni. Conte conosce molto l’ambiente nerazzurro, ma ora vuole trionfare alla guida del Napoli. Ora cercherà di preparare subito le tre mosse decisive in vista della super sfida a San Siro in programma domenica sera a San Siro. Un punto di riferimento totale per superare gli ostacoli nell’arco della stagione: l’allenatore azzurro lo sapeva bene. Ha sempre svelato in conferenza stampa il suo mantra: “Soltanto chi ha vinto tanto, conosce le difficoltà”.

Napoli, Conte ha le idee chiare: spunta la rivoluzione

Una grande voglia di riscatto per il Napoli che cercherà di conquistare almeno un punto contro l’Inter continuando a mantenere la vetta della classifica. Una sfida fondamentale per il prosieguo della stagione: ecco il piano B immediato di Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Conte cercherà di fermare Dimarco il principale uomo assist dell’Inter. Politano dovrà ancora abbassarsi sulla linea difensiva per fungere da terzino aggiunto: un lavoro iniziato proprio all’Inter con Perisic con la scalata all’indietro. Ci sarà un raddoppio sistematico sul laterale nerazzurro, ma appena è possibile bisognerà attaccare proprio su quel lato.

Tornerà in campo dal primo minuto Calhanoglu in cabina di regia: Scott McTominay dovrà apportare tanta pressione in fase di non possesso sul centrocampista turco proprio come ha fatto Pasalic su Gilmour. Infine, Kvara e Lukaku dovranno inventare qualcosa a livello personale: la fisicità dell’Atalanta li ha proprio surclassati in ogni zona del campo.

L’Inter ha superato soltanto 1-0 il Venezia rischiando anche il pari nel finale: la prova dei nerazzurri è stata convincente con numerose occasioni da gol, ma è mancato il guizzo finale. Serve una grande prova di forza per il Napoli già proiettato al big match contro l’Inter: ormai ci siamo per scoprire subito le novità interessanti di Conte.