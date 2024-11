Napoli, Conte cambia l’attacco: sarà titolare

Il Napoli continua a pensare in grande per superare il nuovo ostacolo in Serie A: spunta la rivoluzione di Conte in attacco, giocherà titolare

Saranno giorni intensi in vista della super sfida contro l’Inter. Il Napoli cercherà di tornare alla vittoria dopo la batosta al Maradona contro l’Atalanta. Conte starebbe pensando ad una nuova mini rivoluzione in attacco: chance dal primo minuto per lui, scalpita per una maglia da titolare.

Sarà un altro match intenso e tutto da vivere in Serie A. Dopo la vittoria a San Siro contro il Milan, Conte cercherà di conquistare altri tre punti contro i nerazzurri impegnati in Champions League contro l’Arsenal. Un tour de force importante anche per gli azzurri per conoscere gli obiettivi stagionali. Lukaku e compagni non vedono l’ora di scendere nuovamente in campo per dimostrare il reale valore dopo la brutta sconfitta al Maradona. Conte cercherà di modificare qualche assetto a livello tattico: spunta il retroscena da urlo dal primo minuto.

Napoli, la chance da titolare: Conte sorprende i tifosi

La squadra partenopea ha tanta voglia di rivalsa dopo aver incassato tre gol al Maradona contro l’Atalanta. Ora serve una prova totale per tornare a collezionare punti in ottica Champions League: resta questo l’obiettivo primario di Antonio Conte. Ecco la mossa a sorpresa dal primo minuto.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, Conte starebbe pensando ad un cambio dal primo minuto contro l’Inter. David Neres è pronto a scendere in campo per mettere in difficoltà la retroguardia nerazzurra con la sua velocità ed imprevedibilità. L’allenatore del Napoli non vede l’ora di tornare a competere contro la sua ex squadra per scacciare via tutte le polemiche degli ultimi giorni dopo la disfatta contro l’Inter.

Un’altra sfida entusiasmante a San Siro dopo la vittoria contro i rossoneri. L’Inter proverà così il colpaccio in casa per superare in classifica proprio gli azzurri, attualmente al primo posto in Serie A. Conte proverà a cambiare qualcosa a livello tattico per mettere in difficoltà la difesa di Simone Inzaghi con giocatori rapidi e veloci. Contro l’Atalanta Kvara e Lukaku non sono stati imprevedibili contro Hien e compagni: spunta la mossa a sorpresa per rivoluzionare l’idea offensiva.

Il Napoli è pronto ad un nuovo esame stagionale: i tre punti a San Siro potrebbero essere decisivi anche in ottica Scudetto. Tutto dipenderà dal risultato contro la squadra di Simone Inzaghi. Una prova del nove fondamentale per il prosieguo della stagione.