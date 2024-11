Napoli, arriva l’esterno: l’annuncio del giocatore

Il Napoli continua a pensare in grande in vista della prossima sessione di calciomercato. L’annuncio del colpo sull’esterno: la verità

Napoli, l’annuncio per il futuro: spunta la verità

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha intervistato il laterale brasiliano del Monaco, Vanderson, che ha rivelato come sia contento del forte interessamento del Napoli. Al momento è molto concentrato sulla squadra monegasca, ma in futuro tutto potrebbe cambiare rapidamente. Ha aggiunto che segue molto la Serie A dai tempi di Kakà al Milan: in estate è stato ad un passo dagli azzurri, ma ora potrebbe esserci la novità suggestiva in ottica futura.

Difficilmente l’operazione si farà a gennaio, ma Vanderson è pronto a cambiare squadra nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il Napoli è pronto ad intervenire subito per rinforzare la rosa di Antonio Conte: urgono rinforzi di qualità per sognare in grande.

La svolta della squadra azzurra arriverà così anche dai nuovi rinforzi in ottica futura. Ecco la verità in vista della prossima stagione con l’esterno brasiliano che ama molto offendere sulla fascia destra: può giocare anche a sinistra, ma ha ricoperto anche la posizione di centrocampista centrale come Fabinho. Il Napoli l’ha messo nel mirino ormai da tanti mesi: il presidente De Laurentiis cercherà di chiudere l’affare decisivo per Antonio Conte.