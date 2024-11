Calciomercato, colpo in attacco: l’intreccio con il PSG

Mesi intensi per puntellare la rosa del Napoli: spunta l’intreccio decisivo con il PSG, beffato il presidente De Laurentiis

Una nuova mossa strategica sul fronte calciomercato. La società partenopea è sempre molto attiva per rinforzare i reparti a disposizione di Antonio Conte: il PSG tenta la beffa al presidente De Laurentiis, ecco l’intreccio decisivo con il top club francese.

La dirigenza partenopea è al lavoro per puntellare la rosa del futuro di Antonio Conte. Un intreccio da urlo in vista della prossima stagione: spunta l’intreccio con il PSG che ha seguito a lungo Kvara e Osimhen. Il top club francese vorrebbe così beffare ancora una volta il presidente De Laurentiis. Un momento strategico per chiudere subito la trattativa per il colpo in attacco: ecco l’annuncio dalla Spagna con il retroscena da urlo tutto da scoprire.

Napoli, colpo a sorpresa: c’è il PSG

Un nuovo intreccio di calciomercato in vista dei prossimi mesi. Il Napoli l’ha seguito a lungo in tutti questi mesi, ma ora il top club francese sta provando a beffare ADL: spunta la verità.

L’attaccante colombiano dell’Aston Villa, Jhon Durán, è pronto a cambiare aria sposando un progetto entusiasmante dopo l’exploit Premier League. Ha messo già a segno ben otto gol nelle prime partite stagionali: ora il PSG potrebbe soffiarlo alle dirette concorrenti con l’ok arrivato da Luis Enrique come riportato dal portale spagnolo fichajes.net. Il Napoli lo ha seguito a lungo già in estate, ma ora il PSG potrebbe provare la beffa decisiva.

Un attaccante moderno capace di muoversi in area di rigore, ma funge anche da collante con il centrocampo. Il giovane attaccante colombiano è diventato micidiale sotto porta realizzando gol decisivi per la formazione di Emery. Ormai è tutto pronto per il salto di qualità definitivo: il PSG starebbe pensando a lui per rivoluzionare l’attacco a disposizione di Luis Enrique.

Dopo un inizio scoppettiante in Premier League, ora Duran dovrà prendere la miglior decisione possibile in ottica futura. Il Napoli l’ha seguito ormai per lunghe settimane, ma il presidente De Laurentiis ha in mente altri piani in vista della prossima stagione. Con l’arrivo di Lukaku, le priorità della formazione azzurra sono altrove: il giovane attaccante colombiano è pronto per il definitivo salto di qualità per vivere serate da urlo in Champions League. La sua prossima squadra si potrebbe chiamare PSG.