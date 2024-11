Serie A: Mazzarri in panchina, sarà subito avversario del Napoli

A sorpresa Walter Mazzarri potrebbe tornare subito in panchina. Un club di Serie A ha messo il tecnico toscano nel mirino in caso di scossone

Per Walter Mazzarri il futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Il tecnico, una volta finita male la sua esperienza con il Napoli, ha preferito non sedersi più in panchina e prendersi un periodo per ricaricare le pile. Ora, però, è arrivato il tempo di iniziare una nuova esperienza nel massimo campionato e sfidare nel giro di davvero poco tempo i partenopei.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, negli ultimi giorni un club di Serie A ha avviato i contatti con Mazzarri per portarlo in panchina magari già dopo la sosta. L’idea è quella di cambiare in caso di una nuova sconfitta anche se molto dipenderà dalla prestazione della squadra. Vedremo cosa succederà il prossimo weekend, ma ad oggi possiamo dire che l’ex Napoli è pronto a tornare in gioco.

Serie A: ritorna Mazzarri, i dettagli

Walter Mazzarri è pronto a tornare in panchina. Dopo una esperienza non conclusa nel migliore dei modi con il Napoli, il tecnico toscano presto potrebbe avere una nuova esperienza nella nostra Serie A. Il condizionale in questi casi è d’obbligo perché non abbiamo certezze e ci sarà da attendere ancora un po’ di giorni prima di avere un quadro chiaro. Ma i contatti sarebbero già iniziati e, di conseguenza, ci attendiamo un via libera in davvero poco tempo.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Torino non sarebbe soddisfatto dell’ultimo periodo di Vanoli e avrebbe già contattato Mazzarri per un ritorno clamoroso. Il derby rappresenta l’ultima chance per l’ex Venezia: una sconfitta porterebbe ad un cambio in panchina e il toscano sembrerebbe in pole position. Una svolta improvvisa e clamorosa considerato che fino a qualche settimana fa in casa granata si sognava addirittura l’Europa. Ora un periodo non facile e il possibile colpo di scena.

L’eventuale arrivo di Mazzarri sulla panchina di Torino porterebbe il tecnico toscano ad affrontare il Napoli nel giro di davvero poco tempo. Naturalmente per avere certezze bisognerà aspettare il prossimo weekend quando i granata scioglieranno i dubbi sul futuro di Vanoli. La Juventus si candida ad essere decisiva e i partenopei restano alla finestra per capire che granata andranno ad affrontare ad inizio dicembre.