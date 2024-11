Napoli: il colpo Scudetto è olandese, lo ‘paga’ Osimhen

Il Napoli prepara un colpo Scudetto importante. L’eventuale cessione di Osimhen potrebbe facilitare il rinforzo. Ecco tutti i dettagli

È un Napoli che ha bisogno di rinforzi per andare a caccia dello Scudetto. La sconfitta contro l’Atalanta ha confermato alcune lacune presenti in rosa e Manna avrà il duro compito di trovare i giocatori giusti da dare al proprio tecnico per riuscire ad alzare il livello della qualità e puntare in grande. Per il momento sono in corso le riflessioni del caso, ma ben presto la situazione potrebbe cambiare e arrivare il momento dell’affondo.

Uno dei possibili colpi potrebbe essere olandese. Il giocatore piace molto a Manna e il direttore sportivo ci sta pensando per piazzare un acquisto di livello durante il calciomercato invernale. Se fino a qualche giorno fa si poteva pensare ad un acquisto in prestito, non è da escludere che la cessione di Osimhen possa facilitare questa opzione. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, ecco chi arriva

Il Napoli lavora per individuare i giusti rinforzi per rendere la squadra di Antonio Conte ancora più forte. La situazione al momento è ancora in fase di evoluzione e non è assolutamente chiaro su come si muoverà Manna. Il tecnico ha individuato i giocatori per alzare il livello della rosa e toccherà al direttore sportivo riuscire ad accantonare il proprio allenatore.

Stando a quanto riferito dal The Sun, Zirkzee non rientra assolutamente nei piani del Manchester United e durante il calciomercato invernale potrebbe lasciare la squadra inglese. In un primo momento si era parlato della possibilità di un suo approdo alla corte di Conte solamente con la formula del prestito. Non è da escludere che ora con la cessione di Osimhen le cose potrebbero cambiare e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Naturalmente la strada è molto lunga e non sono esclude delle sorprese. Ma il Napoli è alla ricerca di un vice Osimhen e il nome di Zirkzee resta un qualcosa di assolutamente possibile visto che lo United non ha intenzione di trattenerlo. Vedremo cosa succederà e se alla fine Manna, che lo ha seguito già in passato, farà un tentativo oppure deciderà di andare su giocatori completamente differenti dall’olandese.