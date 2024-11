Napoli: Conte accontentato, deciso il primo rinforzo di gennaio

Antonio Conte ha chiesto rinforzi importanti per il suo Napoli e uno di questi potrebbe arrivare subito. È un’idea concreta per i partenopei

Il ko interno contro l’Atalanta ha dato una conferma a questo Napoli: la squadra ha bisogno di rinforzi per alzare il livello qualitativo della rosa. In alcuni ruoli le lacune sono importanti e quindi Conte si aspetta nel giro di qualche settimana degli acquisti in grado di aumentare le scelte senza abbassare la forza della squadra. Ad oggi siamo nella fase della valutazione, ma presto Manna dovrà sciogliere i dubbi e affondare il colpo per dare al tecnico dei nuovi giocatori.

Secondo le ultime informazioni di tuttomercatoweb.com, il Napoli avrebbe già individuato il rinforzo ideale per Conte in ottica calciomercato invernale. Si tratta di un calciatore giovane, ma esperto e che sposerebbe alla perfezione la strategia di De Laurentiis. Ora toccherà a Manna capire se le condizioni saranno quelle ideale per chiudere o no l’operazione.

Calciomercato Napoli: rinforzo a gennaio, Conte accontentato

Antonio Conte spera di avere nel giro di poche settimane almeno due rinforzi. Se sul vice Lukaku devono prima essere completate alcune uscite, sull’esterno destro e sul difensore centrale c’è il via libera. Ora tocca a Manna individuare i giusti giocatori da dare al tecnico per alzare il livello della rosa. Al momento il direttore sportivo e il suo staff sono al lavoro per valutare con attenzione i profili e c’è un nome in particolare che sta scalando le gerarchie.

Si tratta di Ko Itakura del Borussia Monchengladbach. Come sappiamo, ADL ha da sempre un debole per nomi asiatici e il centrale giapponese potrebbe essere il giusto rinforzo per diffondere il brand Napoli in quel Paese. Il contratto in scadenza nel 2026 rappresenta anche una sorta di vantaggio per arrivare alla fumata bianca e negli azzurri è ancora disponibile lo slot extracomunitari in vista del calciomercato invernale.

Itakura, quindi, si candida ad essere il rinforzo ideale per il Napoli di Conte. Si tratta di un difensore classe 1997 che permetterebbe ai partenopei di diffondere il proprio brand in Giappone. ADL è pronto a dare il via libera a questa operazione di calciomercato soprattutto se il tecnico leccese lo dovesse reputare il giusto giocatore per la sua squadra. Poi resta da convincere il Borussia Monchengladbach e magari ci vorrà un po’ di tempo, ma il contratto in scadenza nel 2026 rappresenta un punto in favore dei partenopei.