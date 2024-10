Napoli: scelto il centrale, arriva dal Giappone

Il Napoli va a caccia di un centrale e presto si potrebbe chiudere una operazione con un giapponese: un colpo importante anche dal punto di vista di marketing

Aurelio De Laurentiis non ha mai nascosto la sua volontà di puntare a Napoli giocatori in grado di far conoscere il brand Napoli nel proprio Paese. In passato si era parlato molto di Weah, poi passato alla Juventus. Ora, stando a quanto riferito da tuttomercatoweb.com, lo sguardo si è spostato in Giappone. Sono diversi i nipponici sul taccuino di Manna per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte.

L’idea è quella di chiudere almeno una operazione tra gennaio e giugno, ma non è da escludere che possa decidere di raddoppiare soprattutto se una fumata bianca arriverà durante il calciomercato invernale. E c’è un nome che interessa molto al Napoli e potrebbe davvero arrivare già a gennaio. Si tratta di un centrale che è pronto al grande salto anche ad un prezzo inferiore rispetto magari ad altri profili, più fattibili a giugno. Manna ci pensa e ADL è pronto a fare questo regalo a Conte.

Calciomercato Napoli: nuova idea per la difesa, le ultime

Il Napoli in questo calciomercato invernale dovrà fare un difensore e l’ultima idea potrebbe arrivare dal Giappone. Al momento stiamo parlando solamente di una ipotesi considerato che non dovrebbe esserci nessuna trattativa in corso. Ma la volontà da parte del club è quella di poter portare un calciatore da questo Paese per portare il brand a svilupparsi in quella zona. Una operazione, dunque, anche di marketing e non solo di calciomercato.

Il nome sul taccuino di Conte è quello di Ko Itakura, del Borussia Monchengladbach. I tedeschi a gennaio potrebbero aprire alla cessione del proprio giocatore e per questo motivo il Napoli è pronto a pensarci anche se non sarà semplice arrivare ad una fumata bianca. Prima, infatti, ci deve essere una uscita tra Juan Jesus e Rafa Marin.

Il profilo di Itakura, comunque, potrebbe essere il nome giusto per la difesa dei partenopei. Giovane, di talento e, soprattutto, pronto a far aumentare la popolarità del Napoli. A questo punto non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire se questa situazione prenderà piede oppure no. Ma una cosa sembra essere certa: i partenopei entro l’estate prenderanno un giocatore nipponico.