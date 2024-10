Nuovo modulo Napoli, colpo di scena: Conte cambia ancora

Nuovo modulo Napoli, Antonio Conte si prepara a cambiare ancora una volta ed a sorprendere tutti. Dopo l’addio al 3-4-2-1, ora potrebbe essere pronto al saluto anche nei confronti del 4-2-3-1. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso, dal momento che ricresce la curiosità a riguardo.

Gli azzurri stanno assumendo sempre di più l’aspetto, come si suol dire, del suo allenatore. Antonio Conte da quando è arrivato a Castel Volturno ha messo in essere un cambio epocale, dal momento che quanto accaduto nella passata stagione è già diventato quasi un lontano ricordo. E tutto questo è assurdo se si pensa che sono passate solo 7 partite.

Da questo punto di vista, però, è fondamentale tenere alta la soglia di attenzione, dal momento che un calo di concentrazione potrebbe costare caro. Adesso la piazza di Napoli vuole sognare in grande e ci sono pochi profili in giro per il mondo più adatti rispetto all’ex Inter e Chelsea. In tal senso, l’allenatore a sorpresa può ancora una volta cambiare modulo.

Nuovo modulo Napoli, Conte sorprende

Dopo aver adottato il 3-4-2-1 ad inizio anno, contro la Juventus, complice l’arrivo di profili come Gilmour ma soprattutto Scott McTominay, è arrivato un cambio di rotta con il passaggio al 4-2-3-1, con Romelu Lukaku riferimento offensivo e l’ex Manchester United alle sue spalle con Kvaratskhelia e Politano.

Adesso, però, come raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, Antonio Conte nella gara contro l’Empoli di domenica 20 ottobre starebbe pensando ad un nuovo modulo che potrebbe essere ancora differenti rispetto a quelli fin qui proposti. Andiamo a vedere per quale motivo e di che si tratta.

Antonio Conte pronto a cambiare ancora: sorprese con l’Empoli?

Il quotidiano prima citato esclude la possibilità che si possa tornare ad una difesa a tre, ma saranno fondamentali le prossime ore dal momento che Antonio Conte avrà la possibilità di tornare a lavorare con l’intera rosa a disposizione dopo l’esodo che c’è stato per la sosta per le Nazionali.

Quello che è certo, però, allo stato attuale delle cose è che giocheranno Leonardo Spinazzola e Billy Gilmour dal momento che vanno verso l’esclusione a causa degli infortuni rimediati rispettivamente con l’Uruguay e con la Slovacchia Mathias Olivera e Stanislav Lobotka. Si attendono sviluppi, in attesa di capire se Conte cambierà e come eventualmente lo farà.