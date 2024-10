Mercato Napoli, colpo a sorpresa dall’Atalanta: scambio a gennaio

Mercato Napoli, gli azzurri a sorpresa provano il colpo che arriva direttamente dall’Atalanta. Le società sono al lavoro in vista di gennaio ed in tal senso arriva la svolta inattesa. Lo scambio è la chiave per condurre in porto questa importante operazione. Le ultime notizie a riguardo.

A gennaio il Napoli, per la situazione che si è venuta a creare anche in termini di entusiasmo, non può restare a guardare. Le aspettative delle persone, infatti, dopo questo inizio di campionato, sono aumentate in maniera esponenziale e non ci si può più nascondere. Laddove le altre dovessero lasciare spiragli, gli azzurri devono esserci.

In tal senso sono diverse le lacune che non sono state colmate nel calciomercato estivo, soprattutto a causa della mancata cessione di Victor Osimhen e nonostante siano arrivati calciatori di altissimo profilo. In tal senso, però, attenzione per la sessione invernale di mercato a quanto può accadere con l’Atalanta. I due club, infatti, starebbero lavorando ad uno scambio molto interessante.

Mercato Napoli, colpo in casa Atalanta

Gli orobici rappresentano da tempo un modello da seguire in Serie A, dal momento che ciclicamente le squadre vengono davvero rivoluzionate ma non viene mai intaccato il livello di competitività della rosa che viene consegnata nelle mani di Gian Piero Gasperini. L’ultima estate è un esempio da questo punto di vista.

Adesso, stando a quanto raccontato da AreaNapoli.it, il Napoli ha messo gli occhi in casa Atalanta per Matteo Ruggeri, che per le sue qualità sia tecniche che fisiche rappresenta un profilo perfetto per Antonio Conte. Esterno a tutta fascia a sinistra, sarebbe ideale soprattutto nel momento in cui l’ex Chelsea e Juventus dovesse decidere di riproporre la difesa a tre. E lo scambio può essere risolutivo.

Napoli, scambio con gli Atalanta: le ultime a riguardo

Classe 2002, ha già fatto vedere grandissime cose ed ha dei margini di miglioramento davvero importanti. In tal senso, il Napoli segue Ruggeri da diverso tempo ed ora la svolta può arrivare grazie allo scambio.

Un nome da evidenziare nella rosa di Antonio Conte non può non essere quello di Folorunsho, che già questa estate, prima del KO di Scamacca, è stato molto vicino all’Atalanta. A quanto pare i due club potrebbero imbastire l’operazione sulla base di uno scambio, per il quale vanno concordati i dettagli.