Serie A, cessione per un altro club: c’è l’annuncio del presidente

In Serie A arriva una svolta del tutto inattesa per la cessione di un altro club. A tal proposito si è espresso anche il presidente del club, che ha parlato in maniera chiara della situazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e ad analizzare gli scenari futuri.

In Italia, nel massimo campionato ma anche e soprattutto nelle categorie inferiori, sono davvero tante le realtà che vivono una situazione di profonda difficoltà. Per questo motivo spesso si arriva a degli avvicendamenti ai piani alti delle società continui, dal momento che ormai è un business e nulla più.

Si fa un investimento, si fa crescere il valore del club e lo si rivende al miglior offerente, con la possibilità di massimizzare i ricavi, come si suol dire. In tal senso, in Serie A arriva la svolta per la cessione di un altro club dal momento che su queste voci si è espresso direttamente il presidente. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Serie A, altro club verso la cessione: le ultime

Sono sempre di più i club che vivono una situazione di profonda difficoltà, dal momento che in Italia le entrate non riescono ad essere adeguate alle uscite. Soprattutto, ma non solo, in termini di ingaggi che vengono riconosciuti ai calciatori. Per questo sono tante le realtà in difficoltà.

E’ sicuramente differente, però, il caso del Genoa, che vede la proprietà dei 777 Partners sull’orlo del baratro per questioni che però non riguardano la Serie A. Il presidente del Grifone Zangrillo ha confermato, infatti, che questo socio di maggioranza sta vivendo una situazione molto difficile e gli scenari futuri, anche in relazione alle varie cause che sono aperte, sono difficili da prevedere.

Società verso la cessione: le parole del presidente

Il caos che c’è fuori dal campo si riflette anche sulle prestazioni del Genoa, che sta facendo tantissima fatica e che vede davanti a sé un orizzonte pieno di nuvole. Le parole di Zangrillo, in tal senso, arrivano come una ulteriore conferma.

Da tempo si parla della volontà di questo fondo di investimento di cedere il Genoa, ma al momento non sono arrivate delle manifestazioni di interesse concrete. Si tratta di una piazza a dir poco importante e che meriterebbe ben altri orizzonti.