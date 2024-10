Mercato Napoli, colpo dalla Premier: c’è il via libera definitivo

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un colpo a sorpresa che arriva direttamente dalla Premier League. C’è il via libera definitivo per questa operazione che può far felice Antonio Conte, che ha bisogno di un profilo come il suo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri stanno facendo un percorso impressionante. Da quando è arrivato Antonio Conte, infatti, la squadra ha decisamente cambiato passo, dal momento che, al netto del KO contro l’Hellas Verona, si è messa a guidare la classifica con un rendimento davvero di alto profilo. E che ha sorpreso, per certi aspetti, anche i più ottimisti.

Dal momento che si tratta però di una rivoluzione totale c’è bisogno ancora di tempo per poterla mettere per davvero in atto e non sono concesse pause da questo punto di vista. In tal senso, anche nella sessione di calciomercato arriva un punto di svolta. C’è, infatti, il via libera per il colpo che arriva direttamente dall’Arsenal.

Mercato Napoli, svolta per il colpo dall’Arsenal di Arteta

A gennaio, come è noto, il Napoli proverà ad accontentare Antonio Conte con quelle che sono le sue ultime richieste rimaste incompiute di questa estate. Collegate in maniera forte ed anche inevitabile alla mancata cessione di Victor Osimhen. Bisogna però guardare con interesse in casa Arsenal.

Stando a quanto raccontato da Football-Addict.com, infatti, un nome che può tornare in auge in casa Napoli è senza ombra di dubbio quello di Takehiro Tomiyasu, roccioso difensore centrale e terzino destro di Mikel Arteta che sta trovando poco spazio e che da tempo piace ai partenopei. Soprattutto per la sua duttilità. Ed ora arriva una svolta significativa.

Napoli, occhi in casa Arsenal: via libera definitivo per questo affare

L’Arsenal, infatti, a quanto pare si prepara a dare il via libera alla cessione di uno tra Tomiyasu e Kiwior, con entrambi che sono nel mirino del Napoli. Arteta, infatti, ha chiesto un nuovo centrale difensivo per completare il pacchetto arretrato e loro due sono i principali indiziati per il sacrificio.

Il motivo è presto spiegato. I Gunners, infatti, si stanno preparando all’assalto per arrivare a Kerkez ed a quel punto uno dei due diventerebbe di troppo. Ed ecco che il Napoli ne potrebbe seriamente approfittare.