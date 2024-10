Napoli: arriva il nuovo Jorginho, beffate Milan e Inter

Il Napoli continua la ricerca di giocatori che possono fare la differenza e alzare la qualità. E i partenopei hanno messo nel mirino il nuovo Jorginho

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. I partenopei stanno lavorando per trovare i giusti rinforzi da dare ad Antonio Conte nelle prossime sessioni. Il progetto, come spiegato in più di un’occasione, è triennale e per questo motivo si sta cercando di individuare i giocatori anche in ottica di giugno. E c’è un calciatore che interessa molto agli azzurri e sul quale Manna potrebbe presto muoversi per anticipare la concorrenza.

Si tratta di un centrocampista nominato il nuovo Jorginho. Si sta comportando molto bene attirando l’attenzione di diversi club. Per il momento la squadra non ha intenzione di privarsene, ma non è da escludere che a giugno possa decidere di far partire una vera e propria asta per aggiudicarselo. Il Napoli ci pensa e valuta come muoversi per anticipare la concorrenza e piazzare un colpo importante sul calciomercato.

Calciomercato Napoli: colpo in Serie A, chi arriva

Il Napoli guarda con attenzione in Serie A per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. C’è un giocatore che interessa molto i partenopei e su quale si stanno facendo dei ragionamenti. L’idea di anticipare la concorrenza è una sulle quali sono in corso le valutazioni e i dubbi saranno sciolti nel giro di poco tempo. Di certo rinviare il discorso direttamente a giugno non aiuterà la situazione e per questo motivo non ci resta che aspettare per avere un quadro più chiaro.

Il giocatore nel mirino del Napoli è Belahyane del Verona. È un centrocampista paragonato a Jorginho e che sta attirando l’attenzione di diversi club. Su di lui, secondo quanto riferito da calciomercato.it, ci sarebbero anche Inter, Lazio e Milan oltre alle squadre estere e non sarà per nulla semplice avere la meglio in questa corsa.

Il Napoli, comunque, non molla la presa ed ora toccherà a Manna decidere se andare a chiudere l’operazione già a gennaio oppure aspettare giugno per capire meglio le qualità di Belahyane. Da parte del Verona in estate ci potrebbe essere tutta l’intenzione ad aprire una vera e propria asta per cercare di guadagnare il più possibile dalla cessione di questo talento.