Napoli: svolta improvvisa per Mario Rui, succederà a gennaio

In casa Napoli continua a tenere banco anche la situazione Mario Rui. C’è una novità importante: potrebbe succedere a gennaio

Non solo gli infortuni tengono banco in casa Napoli. C’è anche la situazione di Mario Rui da valutare. Il portoghese continua a restare fuori dalla lista dopo il no a tutte le proposte arrivate in estate. Ma non è finita qui. Il terzino dovrà affrontare anche il suo ex procuratore in tribunale. Intanto in casa partenopea c’è chi spera in un suo reintegro definitivamente in rosa visto un contratto in scadenza nel 2026 e il passaggio alla difesa a quattro da parte di Conte.

Per il momento questa è una ipotesi non considerata dal Napoli, ma c’è una opzione che è destinata ad essere presa in considerazione a gennaio. Ancora non si hanno certezze visto che manca diverso tempo fino a quel mese. Ma, secondo quanto riferito da Il Mattino, Manna è pronto a sedersi al tavolo con Mario Rui per trovare una soluzione definitiva.

Napoli: decisione presa, il destino di Mario Rui

La rottura con Mario Rui non è stata vissuta molto bene dal Napoli. Il giocatore, dopo la scelta di Conte di non puntare su di lui, aveva deciso di andare via per giocare con continuità. Poi le offerte arrivate non hanno trovato il via libera del portoghese ed ora sono in corso tutte le valutazioni del caso. Ad oggi la certezza è rappresentata dal fatto che il calciatore si sta allenando con il gruppo anche se non può giocare titolare perché non presente in lista. Una scelta che non convince molti visto che poteva essere un’arma in più almeno fino a quando è in rosa.

Ora, però, la società ha preso una decisione molto importante e vedremo cosa accadrà a gennaio. La speranza da parte di Manna è che si possa arrivare ad una cessione per guadagnare anche qualche soldo da reinvestirlo sul mercato. Ma non è da escludere neanche la possibilità di una rescissione per consentire a Mario Rui di poter scegliere da solo la squadra.

Una ipotesi che sarà presa in considerazione solamente se Mario Rui continuerà a dire no a tutte le proposte che arriveranno sul tavolo. Non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte del giocatore.