Napoli: tegola Olivera, svelati i tempi di recupero

Non solo Lobotka. In casa Napoli tiene banco anche la situazione Olivera. Il giocatore è atteso in Italia per tutti i controlli del caso

La tegola Lobotka non è l’unica con cui deve fare i conti il Napoli di Conte. C’è anche una situazione Olivera da valutare. Il difensore è uscito in anticipo dall’ultima sfida dell’Uruguay a causa di un problema fisico. Ora tra oggi e domani è atteso in Italia per effettuare tutti gli approfondimenti del caso. La prima valutazione sarà fatta dallo staff medico azzurro e poi si deciderà se sottoporlo ad esami strumentali oppure no.

Intanto escono le prime ipotesi sui tempi di recupero di Olivera. La speranza da parte di Conte è che il tutto possa rientrare in davvero poco tempo. Ad oggi la sua convocazione per Empoli sembra essere molto a rischio. Possibile anche un turno di riposo visto anche quanto successo nell’ultima sfida ufficiale. Ma una decisione sarà presa solamente dopo il suo ritorno in Italia.

Napoli: infortunio Olivera, le ultime

Il giocatore avrebbe immediatamente rassicurato il Napoli ribadendo che il problema fisico non è nulla di grave. Una buona notizia sicuramente per Conte, ma a Castel Volturno si preferisce aspettare il suo ritorno e di fare tutte le valutazioni del caso prima di poter tirare un sospiro di sollievo. La speranza è che comunque le impressioni del terzino siano giuste tanto da rientrare a disposizione magari per la partita contro il Lecce.

Secondo quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, Olivera potrebbe aver avuto solamente dei semplici crampi. Una diagnosi che lo porterebbe ad essere a disposizione già con l’Empoli, ma c’è la possibilità anche di un turno di riposo per non peggiorare la situazione e portare un problema ancora più grave. Un quadro chiaro comunque lo avremo solamente dopo gli esami strumentali al quale il calciatore si sottoporrà quasi certamente una volta rientrato.

In casa Napoli non si vuole correre nessun rischio. Questo significa portare il giocatore ad effettuare gli approfondimenti medici e solo dopo decidere se convocarlo oppure no. Olivera resta comunque ottimista e spera di poter essere in panchina già ad Empoli. Difficile in questo momento avere una certezza. Le prossime ore si preannunciano decisivi e non ci resta che aspettare per avere un quadro molto più chiaro sulle condizioni del terzino dei partenopei.