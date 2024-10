Napoli: infortunio più grave del previsto, lungo stop per Lobotka

Non arrivano buone notizie per Lobotka. L’infortunio dello slovacco è più grave del previsto e i tempi di recupero si allungano

Una sosta delle Nazionali non fortunata per il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico leccese sperava di recuperare Meret e così non è stato. L’estremo difensore, infatti, sarà in campo solo contro il Lecce. Ma le brutte notizie non sono finite qui visto che si sono fermati per infortunio Olivera e Lobotka. Per il terzino bisognerà aspettare il suo ritorno in Italia per avere un quadro più chiaro sul suo problema fisico. Esami strumentali a cui si è sottoposto lo slovacco e sembrava uno stop meno lungo del previsto.

Ma l’edizione odierna de Il Mattino ha smentito tutte le ipotesi avanzate nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 ottobre, subito dopo gli esami. Il problema potrebbe essere più grave del previsto e, di conseguenza, tempi di recupero più lunghi. Se confermata l’indiscrezione, una vera e propria tegola per Conte considerata l’importanza del giocatore negli schemi del tecnico.

Napoli: infortunio Lobotka, i nuovi tempi di recupero

L’infortunio di Lobotka aveva subito allarmato Conte. Poi le parole del giocatore e gli esami di ieri avevano fatto in parte rientrare l’allarme. Si era ipotizzato uno stop di due partite e un rientro a disposizione contro il Milan. Ma Il Mattino questa mattina ha rilanciato parlando di un problema più grave del previsto e tempi di recupero diversi da quelli immaginati nelle scorse ore.

Stando a quanto riferito dal quotidiano, Lobotka potrebbe rientrare in campo solamente contro l’Inter il prossimo 10 novembre. Questo significa tre settimane di stop e out anche contro Milan e Atalanta. Una vera e propria tegola considerata l’importanza del giocatore per Conte. Al momento naturalmente non si hanno conferme ufficiali. Le sue condizioni saranno rivalutate nella seconda parte della prossima settimana per capire meglio quando potrà rientrare a disposizione.

Affrontare tre partite in una settimana (Lecce, Milan e Atalanta ndr) senza Lobotka potrebbe essere un problema non di poco conto per il Napoli. Conte è pronto ad affidarsi a Gilmour nella speranza che lo scozzese non faccia rimpiangere il compagno di reparto. Empoli e Lecce sono due esami importanti per l’ex Brighton. Poi si vedrà se toccherà a lui anche con Milan e Atalanta oppure lo slovacco potrà finalmente tornare a disposizione e dare una mano ai suoi compagni.