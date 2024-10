Napoli, Conte rivoluziona l’attacco: un big va in panchina

Il Napoli tornerà ad essere protagonista in Serie A con la trasferta di Empoli. Conte pensa al nuovo cambio in attacco: allarme decisivo

L’allenatore del Napoli non vuole avere cali di concentrazione. Dopo la sosta Nazionale è sempre difficile continuare a fare bene: ora al Castellani gli azzurri proveranno ad avere la meglio sulla squadra di Roberto D’Aversa che ha dato filo da torcere già alle big italiane. Spunta il retroscena dell’ultim’ora: rivoluzione in attacco per Conte.

Dopo gli infortuni di Lobotka e Olivera, il Napoli cambierà pelle contro l’Empoli. Spunta un nuovo cambio anche in attacco per l’allenatore azzurro: ecco la rivoluzione per la sfida del Castellani per puntare in alto. Un undici titolare inedito per affrontare nel migliore dei modi la squadra partenopea: spunta la verità dell’edizione odierna de La Repubblica.

Napoli, Conte cambia ancora: la decisione

Una voglia immensa di non voler mollare mai prendendo spunto dalla rabbia agonistica del proprio allenatore Antonio Conte. Il Napoli perderà per diverse settimane Stanislav Lobotka, ma al suo posto giocherà Gilmour dal primo minuto. Ecco la novità di formazione a sorpresa in attacco.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, David Neres è pronto a fare il suo debutto da titolare con la maglia del Napoli. Allarme per Kvara impegnato anche in Nazionale. Il georgiano ha giocato 180 minuti contro Ucraina ed Albania: ora Conte potrebbe concedergli un turno di riposo.

Spazio al talentuoso giocatore brasiliano che si è allenato alla grande durante la sosta: dopo il suo exploit a partita in corso, ora il sudamericano ha la grande chance dal primo minuto. Il Napoli continua a collezionare punti in campionato per dare filo da torcere alle altre big della Serie A: lo Scudetto al momento resta un miraggio. Tutto si deciderà al termine del girone d’andata per capire gli obiettivi reali della squadra azzurra.

Neres vuole continuare a stupire tutti mettendo in mostra la sua velocità abbinata ad una tecnica sopraffina in grado di penetrare tra le difese avversarie. Un nuovo modo per coinvolgere tutti gli effettivi della rosa a sua disposizione: spunta l’ultima idea di formazione di Antonio Conte per la trasferta di Empoli.

Saranno settimane già decisive per affrontare le altre big della Serie A: tra ottobre e novembre si deciderà il futuro del Napoli targato Antonio Conte che ambisce a grandi risultati.