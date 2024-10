Napoli, dramma Lukaku: “Piangevo ogni giorno, per settimane”

Romelu Lukaku è tornato a segnare gol importanti con la maglia del Napoli. Ha pianto a dirotto ogni giorno, spunta la verità

L’attaccante belga del Napoli continua a lavorare duramente a Castel Volturno per tornare ad essere pimpante. Pochi minuti fa Lukaku ha parlato di un aspetto molto importante: al giorno d’oggi l’aspetto mentale è fondamentale per superare ogni tipo di problema. Spunta tutta la verità intorno alla delusione: ha pianto anche in continuazione per tanti mesi, un episodio che l’ha segnato parecchio in carriera.

C’è stato un momento difficile per l’attaccante belga del Napoli. Romelu Lukaku è tornato così a toccare un tema molto delicato sulla sua vita privata. Ora sta recuperando la forma dei tempi migliori sotto la guida di Antonio Conte: tra i due il feeling è sempre di alto livello dopo lo Scudetto vinto ai tempi dell’Inter. Ora Lukaku spera di collezionare nuovi successi in maglia azzurra, ma ha raccontato un episodio particolare.

Napoli, Lukaku ha avuto un terrore: spunta il retroscena

Sono stati attimi difficili, ma ora è tornato a sorridere: un evento terribile che l’ha segnato profondamente. In carriera ha ritrovato nuovi stimoli positivi: ecco il suo racconto davvero emozionante parlando senza peli sulla lingua a distanza di tempo.

L’attaccante belga del Napoli, Romelu Lukaku, è tornato a parlare anche della sua vita privata nel podcast di “Amici di Sport”. Le sue dichiarazioni sono state riportate da Le Soir in cui ha toccato tanti temi importanti. Per tanto tempo ha pianto dopo Qatar, ma ora sta riscoprendo il fuoco dentro per giocare per la Nazionale.

Il belga vuole tornare al top della forma, ma non ha mai pensato alla depressione come ha rivelato nell’ultima intervista: “Ho pianto per settimane“.

Una delusione cocente per il Belgio uscito ai gironi: tanti errori anche dello stesso Lukaku che ora è ripartito alla grande con la nuova avventura al Napoli. Conte l’ha rivitalizzato visto che lo conosce molto bene da anni: lo sprona in ogni seduta di allenamento a fare del suo meglio. Ora Lukaku è pronto ad essere decisivo in Serie A contribuendo ai risultati eccellenti della squadra azzurra.

Il Napoli continuerà ad affidarsi a lui per i prossimi mesi per riuscire a conquistare anche la qualificazione alla prossima Champions League: questo è l’obiettivo primario degli azzurri.