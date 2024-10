Napoli, nuovo colpo dal Chelsea: cambia Paese per il freddo

Il Napoli è molto attivo sul fronte calciomercato per arrivare ad un nuovo affare: spunta il retroscena con il Chelsea, che intreccio

Un motivo a sorpresa per il suo addio dal Chelsea: la dirigenza partenopea è pronta a sferrare il nuovo colpo in casa Blues. Nuovi retroscena di calciomercato per puntellare la rosa del Napoli in vista della sessione invernale: spunta il retroscena da urlo.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti di qualità assoluta. Una nuova pazza idea proveniente proprio dai Blues: spunta il retroscena da urlo per arrivare fino in fondo. Gennaio si avvicina sempre di più per arrivare così a chiudere nuovi affari suggestivi per regalare nuovi rinforzi ad Antonio Conte. Conosciamo tutti i dettagli della nuova trattativa a sorpresa: cambierà Paese per il troppo freddo, spunta il motivo incredibile.

Napoli, affare con il Chelsea: spunta il retroscena

Un momento decisivo per mettere già nel mirino i prossimi colpi della sessione invernale di calciomercato. Il Napoli continua a pensare per chiudere nuovi affari suggestivi: ecco l’intreccio con il Chelsea, la motivazione è incredibile.

Come svelato dal portale inglese ‘Give Sport’, Reece James è pronto a cambiare aria per il troppo freddo. Una motivazione che non è banale come potrebbero pensare i tifosi: il consiglio è arrivato dai fisioterapisti visto che è da tempo alle prese con vari infortuni. Così è arrivato il consiglio di trasferirsi in un Paese più caldo per non incorrere in altri problemi muscolari: da maggio l’inglese non è sceso in campo ed ora è pronto a lasciare i Blues.

Un nuovo affare suggestivo per mettere a segno un nuovo colpo in difesa da parte del presidente De Laurentiis. Il laterale del Chelsea dovrà prendere una decisione entro gennaio: il Napoli potrebbe pensare a lui per un nuovo affare suggestivo dalla Premier League.

La dirigenza partenopea è attiva per regalare nuovi innesti di qualità a Conte soprattutto nel reparto difensivo. Un nuovo potenziale affare da urlo per gli azzurri che vogliono puntare in alto: negli ultimi giorni è stato accostato ancora Milan Skriniar per rinforzare la difesa di Conte. Ormai ci siamo per puntellare la rosa degli azzurri: il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Vedremo se ascolterà il consiglio dei fisioterapisti del Chelsea.