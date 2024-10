Napoli, scambio con il Real: intreccio con Kvara

Altro asse di calciomercato tra Napoli e Real Madrid: spunta il retroscena sul colpo decisivo per Conte, che intreccio con Kvara

Saranno mesi intensi per conoscere così il futuro di Khvicha Kvaratskhelia. Un tiro e molla infinito per pensare all’adeguamento contrattuale: spunta lo scambio da urlo proprio in casa Real Madrid. Il presidente De Laurentiis scenderà in campo in prima persona per strappare il sì del potenziale craque mondiale.

In passato il presidente De Laurentiis ha chiuso numerosi colpi dal top club spagnolo, come Higuain, Albiol e Callejon. L’ultimo affare è arrivato in estate con l’arrivo in maglia azzurra del difensore Rafa Marin, pronto a tornare anche da Ancelotti. Finora lo spagnolo è stato impiegato soltanto nella gara di Coppa Italia contro il Palermo: a gennaio potrebbe esserci l’addio anticipato.

Pochi minuti fa è spuntato il nuovo retroscena di calciomercato con Florentino Perez: che intreccio con Kvara, nuovo regalo per Conte. Tutto cambia in poco tempo nel mondo del calcio: il nuovo affare da urlo con i galacticos.

Napoli, affare ADL: nuovo colpo dal Real Madrid

Una voglia incredibile per arrivare in alto prelevando anche i migliori calciatori in circolazione. Spunta il nuovo asse in casa Real Madrid: ecco il nuovo scambio possibile.

La dirigenza partenopea continua a lavorare attivamente sul fronte calciomercato. Al momento si tratta soltanto di suggestioni in ottica futura, ma spunta il retroscena da urlo per il colpo in attacco.

Il giornalista di Ruleta Sport, Gerardo Fasano, è tornato ad accostare al Napoli un nuovo colpo per Conte. Il talento del Como, Nico Paz, è pronto a vestire la maglia di una big d’Europa dopo l’exploit in Serie A. Conosciamo meglio tutti i dettagli per la chiusura della trattativa.

Il ritardo per il rinnovo di Kvaratskhelia potrebbe così essere utile ad imbatire una trattativa con il Real Madrid: Conte stravede per il talentuoso centrocampista argentino che ha fatto il suo debutto al fianco di Messi in Nazionale. Lo stesso top club spagnolo ha il diritto di recompra per Nico Paz, che ha scelto di giocare per la Nazionale argentina.

Un nuovo colpo da urlo con Kvara che sogna da sempre il Real Madrid come ha aggiunto il giornalista di Ruleta Sport Gerardo Fasano. Conte sarebbe entusiasta per l’arrivo di un centrocampista offensivo come Nico Paz, che sta facendo sognare i tifosi del Como con gol ed assist eccellenti.