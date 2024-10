Napoli, scambio inatteso con l’Arsenal: sacrificio di lusso per Conte

Il Napoli in vista della prossima sessione di gennaio è al lavoro per uno scambio a sorpresa che arriva con un club storicamente amico come l’Arsenal. Per condurre in porto questa operazione però serve un sacrificio di lusso da parte di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

I partenopei stanno vivendo una autentica rivoluzione. Da quando è arrivato Antonio Conte, infatti, è cambiato praticamente tutto, come certificato anche dal rendimento della squadra. Il primo posto in classifica dopo 7 giornate, però, non deve illudere, nonostante deve essere forte la consapevolezza di aver fatto molto bene fin qui.

In tal senso, però, la sessione di calciomercato di gennaio rappresenta una occasione che il club non può lasciarsi sfuggire. Come più volte fatto intuire dal tecnico, infatti, servono degli innesti per puntare per davvero al vertice. E l’occasione da questo punto di vista è ghiotta. Per questo attenzione ad uno scambio a sorpresa con l’Arsenal di Mikel Arteta.

Scambio a sorpresa con l’Arsenal: le ultime

I Gunners rappresentano allo stato attuale delle cose una delle espressioni di calcio migliori in senso assoluto in circolazione. E pescare da quella squadra può essere una ghiotta chance per tante realtà a livello mondiale. In tal senso, gli azzurri sembrano avere una carta in più da giocarsi adesso.

Stando a quanto raccontato da FootballTransfers, infatti, l’Arsenal ha messo gli occhi in casa Napoli per rinforzarsi. Ed il profilo individuato da Mikel Arteta per puntellare la sua rosa è quello di Alex Meret, dal momento che il portiere della Nazionale gode di grande considerazione e può arrivare a delle condizioni favorevoli. In tal senso, lo scambio può accontentare tutti.

Napoli, occhi in casa Gunners: lo scambio sblocca questo affare?

Come è noto, infatti, da tempo il Napoli si sta muovendo sulle tracce di Jakub Kiwior, roccioso difensore centrale che in Italia ha vestito la maglia dello Spezia e che vanta tanti estimatori in giro per il Bel Paese. A partire dall‘Inter.

Con il discorso per il rinnovo di Alex Meret in alto mare, il Napoli potrebbe sfruttare questo interesse dell’Arsenal per lui per imbastire uno scambio e regalare ad Antonio Conte il centrale difensivo che cerca, dal momento che Juan Jesus e Rafa Marin non offrono le dovute garanzie alle spalle di Rrahmani e Buongiorno.