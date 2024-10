Serie A, altro esonero in arrivo: Pirlo nuovo allenatore

Andrea Pirlo, dopo le ultime esperienze tra alti e bassi, è pronto a far ritorno in Serie A. Nel massimo campionato si sta per andare a profilare un nuovo esonero ed è lui un nome da tenere attentamente in considerazione per la successione in panchina. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Fino a questo momento non si può di certo dire che Andrea Pirlo abbia ripercorso i passi fatti da giocatore. Le difficoltà sono state di più, così come il percorso è stato certamente meno lineare. E’ partito subito forte con una squadra come la Juventus, ma le cose non sono andate per il meglio ed è poi emigrato in Turchia.

Alla Sampdoria, seppur in un contesto difficile, l’anno scorso ha fatto discretamente bene, ma in questa stagione, dopo un inizio da incubo, è arrivato l’esonero che ha rappresentato sicuramente un duro colpo per lui. Adesso, però, arriva una possibilità che non si può non cogliere al volo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

L’ex Juventus pronto a tornare in Serie A: le ultime

Si ha l’impressione che fino a questo momento l’ex stella del Milan prima e della Juventus poi debba ancora maturare. Ma, per quello che lo si è visto fare da regista, non si può non pensare a lui come un potenziale grande allenatore. Ora in Serie A pare che possa arrivare una nuova possibilità di dimostrare il suo valore.

Stando a quanto raccontato da MilanLive.it, infatti, Andrea Pirlo è finito nel mirino del Monza. Nel momento in cui la squadra di Alessandro Nesta, infatti, dovesse continuare a faticare come sta facendo ora, è altamente probabile che possa arrivare un esonero ed in tal senso il nome dell’ex Juve è molto caldo.

Pirlo nuovo allenatore: club verso l’esonero del tecnico

Il rapporto tra Galliani ed Andrea Pirlo, d’altronde, va avanti da tantissimo tempo, dal momento che i due sono stati delle colonne del grande Milan. Ed ora potrebbero tornare a lavorare insieme, con entrambi che occupano delle posizioni differenti rispetto al passato.

Il pareggio contro la Roma, per il momento, è servito ad Alessandro Nesta a salvare la sua panchina, ma sul suo conto restano ancora delle perplessità. Le prossime giornate di Serie A saranno decisive per il suo futuro.