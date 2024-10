Dybala pronto a firmare, colpo di scena: intreccio col Napoli

Paulo Dybala, in una prima parte di stagione complicata con la Roma, si prepara a salutare la Capitale ed a partire con una nuova avventura. Arriva, in tal senso, una svolta non di poco conto, creando un intreccio di calciomercato che riguarda da vicino anche il Napoli. Andiamo a vedere le ultime a riguardo.

E’ stata una estate a dir poco delicata per il talento argentino, che sembrava destinato a salutare la Roma ed a volare in Arabia Saudita. Alla fine, però, per dinamiche che non sono ancora chiare allo stato attuale delle cose, è rimasto ma la situazione attorno a lui resta estremamente infuocata.

A certificare questo contesto a dir poco delicato c’è stato l’esonero di Daniele De Rossi, arrivato, a quanto pare, anche e soprattutto per la volontà dell’ex tecnico della Roma di usarlo nonostante il rischio di far scattare la clausola per il rinnovo. Adesso, però, per Paulo Dybala arriva la svolta, dal momento che è pronto a salutare. In un intreccio con il Napoli.

L’argentino via dalla Roma: nuovo colpo di scena

Siamo al cospetto di uno dei talenti più puri in senso assoluto del calcio internazionale. A frenarlo in una carriera comunque di altissimo profilo, però, sono stati i tanti infortuni. Un tema sul quale si è basato anche la Roma per decidere, di fatto, di interrompere il rapporto con la Joya. Ed ora arriva una svolta.

A quanto pare, infatti, come raccontato da vari media internazionale, soprattutto in Turchia, il Galatasaray per gennaio è pronto ad affondare il colpo per Paulo Dybala, che andrebbe a completare un reparto avanzato assolutamente da urlo. Con la Roma che, dal canto suo, sarebbe pronta a lasciarlo andare. Ed in tal senso arriva una svolta.

Dybala ai saluti, intreccio di mercato con il Napoli

Stando a quanto raccontato da “Lamagicaroma.it”, infatti, i giallorossi sono pronti a fiondarsi su Riquelme dell’Atletico Madrid per il dopo Dybala. In questo intreccio di mercato, però, è uno spettatore interessato anche il Napoli.

Nel momento in cui, infatti, il Galatasaray dovesse affondare il colpo per il numero 21 romanista, allora si potrebbero spalancare le porte per un addio anticipato di Victor Osimhen, con i turchi che potrebbero dare il loro benestare nel caso in cui dovesse arrivare una offerta al Napoli per cedere a titolo definitivo il nigeriano.