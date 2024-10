Infortunio Lobotka, tegola per Conte: fissata la data del rientro

Infortunio Lobotka, la notizia è stata una sorta di fulmine a ciel sereno. Si tratta di una dura tegola per Antonio Conte ed il Napoli, che dovrà rinunciare ad uno dei suoi pilastri degli ultimi tre anni. In tal senso, è stata fissata la data per il suo rientro ed ora andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

In casa Napoli questa sosta per le Nazionali è stata una autentica sciagura. Antonio Conte, come spesso accade o è accaduto di recente anche a tanti altri suoi colleghi, in Serie A ma non solo, sta facendo la conta dei presenti, come si suol dire. Dopo lo stop occorso allo slovacco, è arrivata la notizia del KO anche per Mathias Olivera.

Contro l’Empoli il tecnico dovrà fare di necessità virtù, come si è soliti dire, dal momento che si vedrà, di fatto, costretto a lanciare due pedine, per fortuna, di assoluta affidabilità. Stiamo parlando ovviamente di Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola. A proposito dell’infortunio di Lobotka, però, adesso arrivano aggiornamenti sulle sue condizioni.

Lo slovacco KO: le ultime sulle sue condizioni

Il rendimento dell’ex regista del Celta Vigo è stato impressionante fino a questo momento, dal momento che ha preso per mano la mediana del Napoli e l’ha guidata in vetta alla classifica. I tifosi azzurri e non solo per questo motivo hanno iniziato a sudare freddo dal momento in cui ha alzato bandiera per il cambio.

Stando a quanto raccontato da Manuel Parlato, giornalista di Sportitalia, in una intervista concessa ai microfoni di CalcioNapoli24, per fortuna l’infortunio di Lobotka si è rivelato essere meno grave del previsto. A quanto pare, infatti, il Napoli dovrà rinunciare al suo numero 68 per non troppo tempo. Ecco, in tal senso, le ultime sul suo rientro.

Infortunio Lobotka: ecco la data per il rientro

A quanto pare, infatti, Lobo, come negli anni hanno imparato a conoscerlo ed a chiamarlo i tifosi del Napoli, salterà due partite e non di più. Vale a dire quelle contro l’Empoli e quella contro il Lecce.

Scalda i motori, in tal senso, Gilmour, che ha così la possibilità di mettere in mostra le sue enormi qualità di palleggiatore e di cervello del centrocampo. I tifosi partenopei non vedono l’ora di vederlo all’opera.