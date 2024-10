Novità di formazione nel Napoli: Conte esclude un titolare, il motivo

Domenica il Napoli sarà ospite dell’Empoli al Castellani, con Antonio Conte che starebbe pensando a qualche novità di formazione.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino potrebbe lasciare fuori un titolare dall’undici iniziale, cambiando ancora una volta dall’inizio della stagione. Una decisione piuttosto particolare questa, che sarebbe però mossa da un motivo ben preciso che potremmo dire quasi costringere Conte a optare per questa soluzione.

C’è da dire, comunque, che la varietà di alternative in quel ruolo permettono all’allenatore del Napoli di poter stare tranquillo, anche se non è una novità il fatto che alla fine preferirebbe puntare sempre e comunque su chi conosce oramai bene i suoi schemi.

Conte esclude un titolare contro l’Empoli

La settimana di Empoli-Napoli è iniziata, con Antonio Conte che ha già richiamato a raccolta tutti in quel di Castelvolturno, esclusi ovviamente i nazionale che rientreranno a scaglioni fra oggi e domani.

Sulla carte quella del Castellani sembrerebbe essere una partita piuttosto alla portata, ma l’allenatore salentino non ha alcuna intenzione di sottovalutare la formazione dell’amico Roberto D’Aversa, che in questo inizio di stagione ha dimostrato di potersi meritare la permanenza in Serie A per il quarto anno consecutivo. L’idea sarebbe dunque quella di puntare sul miglior 11 possibile, anche se dalle parti di Castelvolturno si starebbe iniziando a parlare di qualche importante novità di formazione.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di Sky Sport Francesco Modugno durante la diretta dall’esterno del centro sportivo azzurro, contro l’Empoli Conte potrebbe puntare su Spinazzola concedendo un turno di riposo ad Olivera. Nessuna bocciatura per l’esterno uruguaiano del Napoli, che al Castellani potrà sedersi in panchina anche per via del fatto che in occasione dell’ultima partita con la sua Nazionale ha dovuto lasciare il campo poco prima della fine della partita per un problema che sembrerebbe essere comunque rientrato.

Due novità nel Napoli: l’annuncio

Quella di Olivera potrebbe non essere l’unica novità di formazione del Napoli in vista della partita di domenica contro l’Empoli. O meglio quella del terzino uruguaiano dovrebbe essere il secondo cambiamento vero, visto che il primo sarà a centrocampo.

Considerato l’infortunio di Stanislav Lobotka, infatti, Antonio Conte dovrebbe schierare per la prima volta dal primo minuto in campo il neo acquisto Billy Gilmour, che avrà l’arduo compito di non far rimpiangere lo slovacco, il vero motore di questo Napoli. Non sono da escludere anche altre sorprese, ma l’impressione è che oramai il salentino ha il suo 11 di fiducia, che cambia solo in caso di necessità, proprio come queste.