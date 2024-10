Simeone-Conte ai ferri corti? Annuncio dell’attaccante: “È dura”

L’amore fra Antonio Conte ed il Cholito Simeone non sembrerebbe essere sbocciato in quel di Napoli, e lo conferma l’impiego fino a questo momento dell’argentino.

L’ex Fiorentina è stato utilizzato poco e nulla dall’allenatore salentino, anche se quando chiamato in causa ha sempre messo in mostra le sue qualità, aprendo anche il suo score stagionale in occasione della vittoria casalinga contro il Bologna di agosto. Qualcosa non sembrerebbe aver però convinto Antonio Conte, che comunque continuerebbe ad utilizzare col contagocce Simeone, che nelle scorse ore è uscito allo scoperto nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni della radio ufficiale del club CRC.

Simeone-Conte: l’attaccante svela tutta la verità

In questo inizio di stagione il Cholito Simeone è stato utilizzato con il contagocce da Antonio Conte, il quale ha inevitabilmente deciso di fare affidamento sul suo pupillo, Romelu Lukaku, che non sta decisamente deludendo le aspettative. Questo ovviamente complica ulteriormente la possibilità per l’argentino di ritagliarsi dello spazio in questo Napoli, sempre più rodato ogni settimana che passa.

Il fatto che venga utilizzato poco pesa all’ex Fiorentina e Genoa, fra le altre, al punto che nelle ultime settimane sarebbe finito al centro di una serie di voci di calciomercato che lo vedrebbero lontano dal club di De Laurentiis. Ovviamente non è da escludere una sua permanenza, ma allo stesso tempo si parlerebbe anche di un rapporto abbastanza complicato fra lui ed Antonio Conte, indiscrezione direttamente smentita da Simeone nel corso dell’intervista rilasciata ai microfono di Radio CRC, partner ufficiale della SSC Napoli.

Il 18 azzurro, infatti, ha evitato ogni sorta di domanda che avesse a che vedere con il suo rapporto personale con il mister, descrivendolo come un lavoratore ambizioso che pretende tanto dai suoi giocatori, che devono “faticare”. Non a caso Simone ha detto che è dura lavorare con Antonio Conte, anche se resta comunque stimolante ma soprattutto appagante.

Futuro Simeone: le ultime novità

Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Radio CRC, il Cholito Simeone ha svelato che Antonio Conte pretende tanto dai suoi giocatori, che non. a caso quasi sempre si migliorano lavorando sotto l’esperienza del salentino. Questo sarebbe il caso anche del figlio d’arte, seppure starebbe giocando veramente pochissimo in questa nuova gestione al Napoli.

Tanti i temi toccati nel corso del suo intervento, tranne quello del suo futuro, che sembrerebbe essere lontano dall’ombra del Vesuvio. Nonostante negli scorsi giorni Fabrizio Romano sia uscito allo scoperto dicendo che il desiderio di Simeone è quello di restare al Napoli e giocarsi le sue carte, il pressing sull’argentino del Torino sarebbe importante, al punto che nelle prossime settimane si potrebbe capire già qualcosa di più.