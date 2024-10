Ha rinnovato con il Napoli, ora è anche UFFICIALE: l’annuncio

Dopo tante chiacchiere ed indiscrezioni, nelle scorse ore è arrivato l’annuncio che tanti tifosi del Napoli, e non, stavano aspettando.

In una recente intervista, infatti, il dirigente partenopeo ha confermato che il contratto in scadenza è stato rinnovato per tanti altri anni ancora. La collaborazione fra le parti andrà dunque avanti, ma in merito a questo non c’erano dubbi considerati gli ottimi risultati ottenuti nel corso degli anni insieme. Da capire se poi si andrà avanti ancora più a lungo, ma per il momento è giusto godersi questo traguardo, anche perché nel corso di questi ultimi mesi si è parlato tanto anche di un possibile cambiamento pensato dal Napoli stesso.

Rinnovo annunciato: manca solo l’ufficialità

Oramai è fatta, quello che migliaia di tifosi del Napoli, e non, speravano si sta per avverare. Stando alle ultime notizie, infatti, sarebbe arrivata la tanto discussa firma sul rinnovo.

Da capire adesso quando arriverà l’ufficialità, anche se l’impressione è che presto ci possa essere un evento proprio a tema che annuncerà poi il tutto, anche se oramai sarebbe uscito allo scoperto chi di dovere, ed è questa la cosa che alla fine conta. Una firma che può fare discutere, anche perché ci sono molti tifosi che continuano a non essere d’accordo con questa collaborazione, che comunque da quando è cominciata ha portato risultati importanti al Napoli, soprattutto a livello sportivo. La speranza è che dunque questo rinnovo possa dare ulteriori soddisfazioni, anche perché alla fine è questo quello conta, poco altro.

Dunque, stando a quanto svelato da Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli, nella lunga ed interessante intervista rilasciata ai taccuini de Il Corriere dello Sport, il club partenopeo ha rinnovato la propria partnership con EA7, il marchio sportivo del noto brand di alta moda Emporio Armani, che veste gli azzurri dalla stagione 2021/2022.

Svelati anche i dettagli di questo importante rinnovo

Il Napoli ed EA7 continueranno insieme per ancora tanti anni. Dopo i successi delle maglie di questa stagione, decisamente alcune delle più belle da qualche anno a questa parte, le parti hanno deciso di dare continuità ad una collaborazione che nel corso degli anni ha permesso al club di De Laurentiis di imporsi anche nella moda con collezioni particolari ed intriganti.

Nell’intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport, dunque, Bianchini ha svelato che il Napoli ed EA7 collaboreranno assieme almeno fino al 2028, data di scadenza del nuovo contratto tra le parti. Questo inevitabilmente scaccia via le voci di un interessamento concreto del colosso tedesco Adidas, che comunque in futuro avrà la sua opportunità, forse.