Acquisto certo del Napoli, tutto pronto per gennaio: l’annuncio

Antonio Conte ha costruito una squadra forte in estate, ma in quel di gennaio potrebbe esserci comunque qualche accorgimento.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’allenatore salentino sarebbe alla ricerca di qualche innesto che possa andare a completare la rosa in vista di una seconda parte di stagione dove l’obiettivo sarà uno solo: lottare fino alla fine per il tricolore. Dopo l’importante estate di calciomercato ci si aspettava un Napoli decisamente più domo a gennaio, ma il recente annuncio ha invece svelato che il club partenopeo farà sicuramente un acquisto importante.

Svelato anche il ruolo, a dimostrazione che quello che si sta vedendo in campo è lo specchio del pensiero, ma soprattutto della valutazione che Antonio Conte fa dei suoi giocatori.

Acquisto certo del Napoli: l’annuncio

Sembrerebbe essere ancora piuttosto presto per parlare di calciomercato, eppure sarebbero già arrivate importanti novità in merito alle operazioni in entrata del Napoli nella prossima finestra invernale di trasferimenti. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante si pronosticasse tutt’altro, il club di De Laurentiis a gennaio sarà più attivo del previsto.

Antonio Conte ha infatti intenzione di migliorare e completare la propria squadra con qualche accorgimento, anche perché non tutti i giocatori che ha a disposizione sono risultati essere all’altezza della situazione. Il salentino avrebbe in mente diversi movimenti, da capire quali di questi si realizzerà, anche se nelle scorse ore è arrivato un annuncio importante che parla di un acquisto certo del Napoli nel prossimo calciomercato invernale.

Stando infatti a quanto riportato da Gerardo Fasano nel corso della sua intervista ai colleghi di areanapoli.it, a gennaio il club azzurro farà un nuovo difensore centrale, anche perché lo scarso impiego di Rafa Marin e Juan Jesus nasconde un messaggio piuttosto che alla fine è stato recepito da molti: Antonio Conte non ha troppa fiducia in loro.

Il Napoli si rinforza: i nomi in lizza

Stando dunque a quanto svelato dall’esperto di calciomercato Gerardo Fasano, a gennaio il Napoli regalerà ad Antonio Conte un nuovo difensore centrale, anche perché Rafa Marin e Juan Jesus non sembrerebbero rientrare nei piani né tantomeno nelle rotazioni dell’allenatore salentino.

A fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: chi sono i profili seguiti dalla dirigenza partenopea? Da qui a gennaio ne potranno uscire tanti altri, ma stando alle ultime notizie sono tre i giocatori entrati nei radar di Conte e De Laurentiis: Nicolò Bertola, classe 2003 dello Spezia sul quale è stato registrato il forte interesse anche dell’Inter nelle scorse ore, Jaka Bijol dell’Udinese e Milan Skriniar del PSG, che potrebbe rappresentare essere una vera e propria opportunità per il Napoli, considerati i prezzi davvero risicati con i quali potrebbe andare via da Parigi.