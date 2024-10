Napoli, intreccio con l’Arsenal: arriva il colombiano

Il Napoli vuole continuare ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato. Che affare intrecciato con l’Arsenal: colpo colombiano

Il presidente De Laurentiis ha intenzione di regalare nuovi colpi da urlo ad Antonio Conte per allestire una rosa sempre più competitiva. Spunta il retroscena con i Gunners per un colpo da urlo: conosciamo ogni dettaglio della trattativa.

Il ds Manna continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato con nuovi profili avvincenti in ottica futura. Il Napoli ha iniziato alla grande la nuova stagione per puntare così ai primi posti della classifica di Serie A, ma Conte non è mai contento per la rosa a sua disposizione. Il presidente De Laurentiis è pronto a scendere in campo per un nuovo affare suggestivo: saranno settimane intense per chiudere così il colpo da urlo per regalarlo subito ad Antonio Conte.

Napoli, il colpo in attacco: il retroscena con l’Arsenal

Un momento decisivo per puntare in alto andando così a puntellare anche il fronte offensivo del Napoli. Che affare intrecciato con l’Arsenal: conosciamo ogni dettaglio della trattativa per il colombiano.

La dirigenza partenopea continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in ottica futura. Spunta il retroscena da urlo per arrivare subito in alto: l’intreccio con i Gunners per il colpo in attacco, la pazza idea per l’arrivo immediato del colombiano.

Nel mirino dell’Arsenal è finito anche Jhon Duran, attaccante colombiano di appena 20 anni che si sta mettendo in luce in Premier League con la maglia dell’Aston Villa. Nelle prime dieci partite stagionali ha messo a segno sei gol attirando forti interessamenti delle big d’Europa come l’Arsenal, ma sulle sue tracce c’è già da tempo il Napoli.

Il suo impatto nel campionato inglese è stato incredibile: velocità ed intelligenza che viaggiano alla stessa lunghezza d’onda per diventare un top centravanti del mondo. Nonostante la giovanissima età, Duran sta dimostrando una tenuta mentale fuori dal comune.

Subito potrebbe scegliere la sua nuova squadra scegliendo il progetto più interessante per lui: il Napoli dovrà farsi sentire con il presidente De Laurentiis pronto ad investire sul colombiano. La sua valutazione è aumentata in maniera esponenziale arrivando a toccare gli 80 milioni di euro: nell’estate 2025 potrebbe così partire un’asta senza fine. La sua volontà sarà decisiva per arrivare a vestire una maglia di un top club prestigioso: Duran è voglioso di nuove sfide.