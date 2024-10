Napoli, arriva il nuovo Lukaku: Conte stravede per lui

Un nuovo colpo per il futuro del Napoli. Il ds Manna pensa al nuovo Lukaku: Conte ha già dato l’ok per l’affare, l’intreccio decisivo

La dirigenza partenopea continua a voler regalare nuovi innesti di qualità assoluta all’allenatore del Napoli. Le vie del calciomercato sono infinite per puntellare la rosa azzurra: spunta il retroscena sull’arrivo del nuovo Lukaku, il colpo in attacco.

Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe così puntare sempre più in alto dopo la delusione della passata stagione. Con Antonio Conte subito le cose si sono sistemate all’interno dello spogliatoio azzurro con il primato provvisorio conquistato. Il Napoli ha messo già nel mirino il nuovo Lukaku per pensare già al futuro. Ecco la novità assoluta dopo l’intervista dell’ex centrocampista della Nazionale italiana. Ormai ci siamo con il presidente De Laurentiis già in prima fila.

Napoli, spunta il colpo per l’attacco: ecco l’alternativa a Lukaku

Una voglia immensa di raggiungere nuovi traguardi entusiasmanti. La dirigenza partenopea è al lavoro per costruire una rosa azzurra di primissimo livello una volta tornati in Champions League. Il nuovo Lukaku è già nel mirino: ecco tutta la verità, ADL accontenterà ancora Conte.

Un momento decisivo per pensare già al futuro del Napoli. Il ds Manna è sempre attivo sul fronte calciomercato per chiudere nuovi affari suggestivi in casa azzurra: spunta il nuovo Lukaku pronto a vestire la maglia azzurra. Ai microfoni di ParmaLive l’ex centrocampista italiano, Marco Parolo, ha espresso il suo punto di vista: “Conte stravede per lui, ecco il nuovo Lukaku“.

Dichiarazioni che fanno presagire così ad un nuovo assalto per Ange-Yoan Bonny, che si sta mettendo in mostra in Serie A con la maglia del Parma. L’attaccante della squadra emiliana è diventato la boa di Fabio Pecchia: spunta il retroscena di calciomercato con il Napoli sempre da spettatore in prima fila.

Il ds Manna potrebbe così chiudere il nuovo affare con il club emiliano: classe 2003, il francese ha realizzato due gol e un assist in Serie A. Il prototipo di attaccante funzionale per il gioco di Antonio Conte: l’allenatore azzurro pensa in grande per regalare nuovi trionfi all’ambiente partenopeo.

Bonny continuerà la sua stagione in Serie A con la maglia del Parma, ma il ds Manna è pronto a chiudere subito l’affare con il club emiliano per il giovane attaccante francese.