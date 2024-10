Napoli, ADL beffa la Juve: affare immediato per Conte

Il ds Manna lavora senza sosta per completare la rosa di Antonio Conte. Spunta la mossa da urlo di ADL sulla Juve: arriva subito il colpo

Un duello ancora a distanza con la Juventus per sognare in grande. Il presidente De Laurentiis continua a far lavorare in piena tranquillità Antonio Conte: spunta il retroscena da urlo per il colpo immediato. Può arrivare subito il colpo da novanta: ecco la sua mossa per il futuro.

Saranno mesi intensi per delineare così la rosa del futuro di Antonio Conte. Il Napoli vuole continuare a collezionare punti importanti in ottica futura per ridare entusiasmo all’ambiente partenopeo. Spunta il retroscena da urlo sulla mossa di ADL: Juve beffata. Le vie del calciomercato sono infinite: con l’arrivo di Conte sono arrivati altri calciatori di spessore internazionale come Lukaku e McTominay, ma non è finita qui.

Napoli, colpo immediato: la mossa strategica di ADL sulla Juve

Un motivo in più per continuare a sognare in grande: un nuovo colpo da novanta per continuare a puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore leccese. Ecco l’intreccio decisivo con la Juventus: ADL vuole avere la meglio sui rivali bianconeri.

La dirigenza partenopea continua a monitorare il fronte calciomercato per allestire una rosa competitiva. La sessione invernale sarà funzionale a nuovi rinforzi da affidare subito ad Antonio Conte: spunta la mossa strategica del presidente De Laurentiis per avere la meglio sui rivali di sempre della Juventus.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è sempre viva la pista che porta Milan Skriniar in prestito alla Juventus. Il Napoli lo monitora ormai da tempo: in estate è stato ad un passo dagli azzurri. Ora il presidente De Laurentiis scenderà in campo in prima persona per avere la meglio.

Così ADL potrebbe beffare proprio i bianconeri per un affare a titolo definitivo: lo slovacco conosce molto bene Conte ed è connazionale di Lobotka. Serve un nuovo difensore per puntellare la retroguardia di Antonio Conte: Rafa Marin e Juan Jesus non danno troppe garanzie dalla panchina.

Saranno settimane intense in casa azzurra in campo e sul fronte calciomercato. Il reparto da puntellare subito è quello della difesa: Conte dovrà insistere ancora su Rrhamani e Buongiorno sperando in nessuna problematica eccezionale. Skriniar è il primo nome della lista dell’allenatore azzurro: i due hanno già lavorato insieme all’Inter. Il Napoli si batterà fino alla fine per avere la meglio sul colpo in difesa.